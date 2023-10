Partenariat CAPEB/LARIVIERE : accÃ©lÃ©rer la promotion des solutions PV innovantes dans le rÃ©sidentiel individuel en rÃ©novation

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, vient de conclure un partenariat avec LARIVIERE, spécialiste français de la distribution de matériaux de couverture et expert de l’enveloppe du bâtiment. Cette opération permettra d’accompagner la montée en offre et en compétences des entreprises artisanales du bâtiment sur les propositions techniques les plus innovantes en matière de solutions photovoltaïques, couverture, toiture et enveloppe du bâtiment.

Fort d’un réseau de plus de 100 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, LARIVIERE est engagé dans une maîtrise de ses coûts de production et dans la recherche de solutions et services adaptés aux besoins des entreprises artisanales du bâtiment. L’accord passé avec la CAPEB vise à accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans la conception et la promotion de solutions techniques pour l’enveloppe du bâtiment. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, commente : « LARIVIERE, réseau historique de la couverture en France, se distingue par l’étendue et la profondeur de son offre, l’expertise technique de ses équipes, son solide savoir-faire et ses services privilégiés, autant d’atouts qui lui permettent de répondre aux besoins spécifiques des artisans et de les accompagner au plus près dans leur activité. Cette proximité professionnelle se double en outre d’une proximité territoriale à laquelle la CAPEB est particulièrement attachée. »

« Le partenaire de la performance des artisans »

Concrètement, ce partenariat comprend trois grands volets : le premier concerne l’élaboration et la validation communes de nouveaux outils, produits et services à destination des artisans ; le second porte sur l’échange de visibilité entre les deux partenaires ; enfin, le troisième volet entend favoriser les rapprochements entre les CAPEB départementales et le réseau d’agences LARIVIERE. En outre, ce partenariat offrira l’opportunité de valoriser le savoir-faire des entreprises adhérentes, via la qualification ECO Artisan RGE et l’information concernant les modules de formation QUALI PV BAT. Nicolas Balland, Directeur Général de LARIVIERE, ajoute : « Ce partenariat témoigne de la confiance que nous accordent les professionnels du bâtiment et confirme notre engagement à leurs côtés. Grâce à une offre large et performante, des services utiles et une compréhension pointue des besoins métiers du bâtiment, LARIVIERE se positionne comme le partenaire de la performance des artisans, en leur apportant des solutions complètes au service d’un habitat sain et protégé. »