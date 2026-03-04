ESMC : La loi sur les accÃ©lÃ©rateurs industriels de la Commission europÃ©enne ne rÃ©pond pas au Â« Made in Europe Â» pour le PV

Des rÃ¨gles locales faibles et un retard de mise en Å“uvre risquent de saper l’objectif europÃ©en de reconstruire une chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que complÃ¨te et de renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique. AnalyseÂ !

Mardi 4 mars dernier, la Commission europÃ©enne a enfin prÃ©sentÃ© sa proposition de loi sur l’accÃ©lÃ©rateur industriel (IAA), qui vise Ã renforcer la base europÃ©enne de fabrication en technologies propres. Le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire (ESMC) est profondÃ©ment dÃ©Ã§u par l’exigence Ã©dulcorÃ©e de contenu local pour l’Ã©nergie solaire que la Commission europÃ©enne a dÃ©sormais prÃ©sentÃ©e.

Â«Â Je suis trÃ¨s dÃ©Ã§u par ce jeu Ã©dulcorÃ©Â Â»

En limitant le critÃ¨re Ã seulement deux composantes des installations solaires (sur huit) â€“ onduleurs et cellules â€“ il ne sera pas possible de ramener toute la chaÃ®ne d’approvisionnement photovoltaÃ¯que (PV) en Europe. De plus, cette disposition n’entrera probablement en vigueur qu’en 2030. Le dÃ©lai de trois ans avant que la disposition ne devienne applicable affaiblira encore davantage la proposition dans son ensemble. Elle contraste avec la loi sur la neutralitÃ© carbone de l’industrie, adoptÃ©e en 2024, qui fixait Ã l’origine l’objectif de rÃ©tablir l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que d’ici 2030. Â« Cette cible disparaÃ®t de sa vue. Je suis trÃ¨s dÃ©Ã§u par ce jeu Ã©dulcorÃ©. Nous avons besoin de Â« Made in Europe Â» pour garantir la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã long terme du continent. L’explosion actuelle des prix de l’Ã©nergie, causÃ©e par la guerre en Iran, dÃ©montre l’importance d’Ãªtre indÃ©pendant des autres rÃ©gions Â», dÃ©clare Christoph Podewils, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC. Â« Si l’industrie solaire europÃ©enne doit attendre encore trois ans aprÃ¨s l’adoption de la lÃ©gislation, de nombreuses entreprises auront disparu entre-temps en raison de la concurrence dÃ©loyale persistante de la Chine. Â»

Â« L’UE doit rapidement dÃ©signer la Chine comme fournisseur Ã haut risque de technologies solaires photovoltaÃ¯quesÂ Â»

L’ESMC appelle Ã l’expansion progressive du champ du Â« Made in Europe Â» Ã d’autres segments de marchÃ© et Ã tous les composants solaires, ainsi qu’Ã la proximitÃ© de partenaires europÃ©ens tels que le Royaume-Uni, la Suisse et la NorvÃ¨ge. Cependant, elle n’est pas favorable Ã l’extension de cette extension Ã tous les pays disposant d’un accord de libre-Ã©change avec l’UE, comme le suggÃ¨re le rÃ¨glement. L’ESMC soutient la proposition de la Commission d’imposer des restrictions aux fournisseurs Ã haut risque de technologies Ã Ã©mission nette zÃ©ro. Dans le secteur solaire, la Chine reprÃ©sente sans aucun doute le plus grand risque pour la sÃ©curitÃ©, un fait qui doit Ãªtre clairement reconnu lors de la prochaine mise en Å“uvre. Â« L’UE doit rapidement dÃ©signer la Chine comme fournisseur Ã haut risque de technologies solaires photovoltaÃ¯ques, en accordant une attention particuliÃ¨re aux onduleurs solaires photovoltaÃ¯ques. La Chine domine actuellement la chaÃ®ne de valeur mondiale de la production solaire Ã un degrÃ© sans prÃ©cÃ©dent, grÃ¢ce Ã d’Ã©normes subventions Ã©tatiques, aux distorsions du marchÃ© et Ã d’autres pratiques dÃ©loyales qui ont forcÃ© les fabricants europÃ©ens Ã quitter le marchÃ©. Cette question nÃ©cessite une attention urgente Â», conclut Christoph Podewils.