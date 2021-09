Sharp lance un nouveau module photovoltaÃ¯que Ã  demi-cellules de 540W

Sharp étoffe son portefeuille de modules photovoltaïques à demi-cellules avec le NU-JD540, un nouveau panneau en silicium monocristallin de 540 W. Doté d’une puissance de sortie élevée, ce module est spécialement conçu pour les centrales solaires et les toitures de bâtiments commerciaux, et associe un design avant-gardiste à une fiabilité élevée.

Le tout nouveau NU-JD540 possède une efficacité de 20,89% et supporte une tension maximale de 1 500 V grâce à ses 144 demi-cellules (plaquettes de format M10). Ces caractéristiques lui permettent de proposer le meilleur équilibre entre coût et compatibilité, tout cela avec des performances optimales. Son coefficient de température de -0,341%/°C pour sa puissance de sortie annoncée garantit de solides performances à des températures élevées, un paramètre de plus en plus important compte tenu du dérèglement climatique et des hausses qui en résultent.

Un module à haute fiabilité

Le nouveau module est doté d’un système à 10 jeux de barres et de conducteurs ronds. Cette configuration améliore le gain de puissance de chaque cellule, et les rend moins sensibles au risque de microfissures, augmentant ainsi la fiabilité du module. Ce dernier est également fourni avec une garantie constructeur de 15 ans et une garantie de performance de 25 ans (minimum 85 % des performances initiales à la 25ème année). L’intégralité des modules à demi-cellules de Sharp disposent de trois petits boîtiers de raccordement (au lieu d’un seul), ces derniers étant tous équipés d’une diode dérivation. Ces boîtiers transfèrent ainsi moins de chaleur vers les cellules supérieures, ce qui permet de prolonger la durée de vie des panneaux et d’améliorer les performances globales du système. La sûreté, la qualité et la durabilité du panneau ont été certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Le module a été rigoureusement testé dans le but de contrôler sa conformité avec des normes internationales, et de vérifier sa résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel).

Facile à installer

Avec ses dimensions de 2 279 x 1 134 mm, son cadre optimisé et un poids de seulement 27,8 kg, le NU-JD540 peut être facilement installé et déployé.

En outre, ses câbles de 1 750 mm permettent de le monter librement en mode paysage ou de créer une installation en « sauts-de-mouton » (leapfrog) en mode portrait, afin de réduire encore plus les frais annexes. Andrew Lee, directeur commercial de Sharp Energy Solutions pour l’Europe : « Nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille de modules à demi-cellules avec un produit offrant une puissance de 540 W, 10 jeux de barres et des plaquettes de format M10. Celui-ci peut être déployé de façon simple et efficace au sein de centrales solaires et en toiture de bâtiments industriels. Grâce à ce nouveau produit et à notre offre de services en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, nos clients bénéficient constamment d’un maximum de valeur ajoutée. »