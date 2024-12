TotalEnergies : monopoly renouvelables avec lâ€™acquisition de 100% de VSB en Allemagne et une cession partielle aux Etats-Unis

TotalEnergies annonce la signature d’un accord avec le gestionnaire d’actifs suisse Partners Group, pour l’acquisition de 100 % de VSB Group, un développeur de projets renouvelables basé en Allemagne, pour 1,57 milliard € (fonds propres et prêts d’actionnaires). Par ailleurs, et en ligne avec son modèle d’affaires dans l’électricité, TotalEnergies a signé un accord avec le fonds d’investissement Apollo pour la vente de 50 % d’un portefeuille de 2 GW de projets solaires et de systèmes de stockage d’électricité par batterie (BESS) situés au Texas. Cette transaction apportera 800 millions $ de cash à TotalEnergies (550 millions $ de fonds propres d’Apollo et 250 millions $ par refinancement des prêts d’actionnaires).

VSB est un leader des énergies renouvelables en Europe, fort de près de 30 ans d’expérience. Grâce à ses 500 employés, VSB a acquis une expertise reconnue dans le développement de parcs éoliens terrestres en Europe (plus de 2 GW de capacité développée).

Allemagne : TotalEnergies acquiert VSB et consolide son activité dans l’électricité

VSB dispose de plus de 475 MW de capacité renouvelable en exploitation ou en construction principalement en Allemagne et en France, et d’un pipeline de 18 GW d’éolien, de solaire et de technologies de stockage par batteries principalement en Allemagne, en Pologne et en France. Felix Grolman, PDG du Groupe VSB commente : « L’énergie renouvelable est la nouvelle norme. Ce nouveau partenariat met clairement en évidence le changement fondamental qui s’opère dans la production mondiale d’énergie. L’impact global de TotalEnergies, avec l’ambitieux objectif d’atteindre 100 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, combiné à la capacité de VSB de fournir plus de 5 gigawatts d’actifs de production et de stockage dans les prochaines années en Europe, est un pas de géant vers la concrétisation de ces ambitions. Notre mission commune est de construire et d’exploiter autant de gigawatts d’actifs éoliens, solaires et de stockage, de la manière la plus efficace possible et le plus rapidement possible ! ». Cette transaction renforcera la chaîne de valeur de l’électricité intégrée de TotalEnergies en Allemagne, qui représente la moitié du portefeuille de VSB. Cela vient compléter les récentes acquisitions du développeur de stockage par batteries Kyon Energy et du gestionnaire d’énergie Quadra Energy, ainsi que les positions majeures de TotalEnergies dans l’éolien offshore dans le nord du pays. De plus, cette transaction renforcera également la place de TotalEnergies dans le top 3 des électriciens renouvelables en France. La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence applicables.

Etats-Unis : TotalEnergies cède 50 % d’un portefeuille de 2 GW de solaire et BESS

Le portefeuille se compose de trois projets solaires d’une capacité totale de 1,7 GW et de deux projets de stockage par batterie d’une capacité de 300 MW. À la suite de cette transaction, soumise à certaines conditions préalables, TotalEnergies conservera une participation de 50% et restera l’opérateur des actifs, Danish Fields, Cottonwwod et Hill Solar I. L’électricité produite par ces projets, a été en partie vendue à des tiers, et le restant sera commercialisé par TotalEnergies. « Conformément à notre stratégie, ces deux transactions nous permettent d’optimiser notre allocation de capital dans les énergies renouvelables et de contribuer à améliorer la rentabilité de notre secteur Electricité. Nous accueillons les 500 employés de VSB Group et leur expertise de premier plan dans l’éolien terrestre sur les marchés européens. Leurs compétences et leurs actifs contribueront au développement de notre stratégie d’électricité intégrée en Europe, notamment en Allemagne », a déclaré Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. « Par ailleurs, nous nous réjouissons de collaborer avec Apollo en tant que partenaire dans nos actifs renouvelables au Texas », a-t-il ajouté.