Storio Energy : la batterie intelligente qui réduit jusqu’à 20% la facture électrique des industriels français

Storio Energy, spécialiste du stockage d’énergie en BtoB, lance une nouvelle offre dédiée aux grands consommateurs d’électricité, avec une gamme de batteries de grande capacité, connectées et pilotées à l’aide de l’IA. Ces batteries viennent optimiser la fourniture en électricité en se chargeant lorsque le prix de l’électricité (prix spot) est au plus bas, protégeant l’entreprise de la volatilité des prix et lui assurant un accès à une énergie au meilleur prix.

La nouvelle solution de stockage développée par Storio Energy, constituée de batteries conditionnées en grands conteneurs, s’adresse aux sites industriels exposés aux prix spot et dotés d’un raccordement au réseau électrique d’une puissance supérieure à 2 mégawatts (MW). En pratique, cela concerne plusieurs milliers de sites en France dont la consommation électrique annuelle dépasse 10 GWh. La solution repose sur la batterie qui se charge lorsque les prix spot sont bas, afin de se décharger et d’éviter une consommation pendant les heures les plus chères.

« La flexibilité du stockage permet aux industriels de transformer le risque en opportunité »

En plus de cette activité visant à réaliser des économies sur la facture d’électricité du site, les batteries pilotées par Storio Energy génèrent des revenus additionnels en stabilisant la fréquence du réseau électrique ou via des mécanismes d’effacement. Le prix en forte baisse des batteries, et cette stratégie de pilotage optimisée de la batterie, permet d’atteindre un retour sur investissement en seulement 2 à 4 ans, pour une batterie disposant de 15 ans de durée de vie. Le site réduit sa facture d’électricité jusqu’à 20%, et la batterie joue également le rôle d’assurance protectrice en cas d’un nouveau choc sur les prix de l’énergie à l’avenir. Enfin, d’autres synergies sont possibles et à étudier au cas par cas : éviter les pénalités liées à des appels de puissance, protéger le site des micro-coupures, mieux absorber la production d’une centrale solaire installée sur le site ou achetée via un contrat PPA. « Le coût de l’électricité est un facteur clé de la compétitivité des industriels électro-intensifs. La transition énergétique en cours induit une forte volatilité des prix de l’électricité. La flexibilité du stockage permet aux industriels de transformer ce risque en une opportunité pour réduire les coûts à hauteur de 20%. Notre nouvelle offre s’inscrit dans la continuité de notre mission : aider nos clients à sortir gagnants de la transition énergétique » confie Jean-Yves Stephan, Cofondateur de Storio.

Volatilité record en 2024 sur les prix spot de l’électricité

En 2019, les prix spots, qui varient d’heure en heure et résultent d’un équilibre entre la production et la consommation d’électricité, affichait en France une moyenne de 39€/MWh, avec une variabilité journalière (écart entre le minimum et maximum de prix de chaque journée) de 27€/MWh en moyenne, soit 70% du prix moyen. En 2024, l’année du retour à la normale des marchés de l’électricité, après le COVID et la crise provoquée par l’invasion de l’Ukraine, le prix moyen est de 54€/MWh et la variabilité journalière de 75€/MWh, soit 140% du prix moyen. La variabilité journalière a donc doublé entre 2019 et 2024. Les épisodes de prix spot négatifs ont également explosé en 2024, comme le rapporte une analyse récente de la Comission de Régulation de l’Energie. L’année 2024 marque le début d’une nouvelle ère, celle d’une forte volatilité des prix spot au sein de chaque journée, résultant de la part croissante des énergies renouvelables dans le mix électrique français et européen. Face à cette volatilité, les contrats de fourniture en électricité “Blocs + Spot” sont de plus en plus populaires auprès des grands consommateurs d’électricité. Ils les exposent à la variabilité horaire des prix spots tout en leur permettant de maîtriser leur risque par l’achat de “blocs d’énergie” à un prix fixé à l’avance.

Encadré

Quid de Storio Energy ?

Fondée en 2023, Storio Energy installe et opère des solutions de stockage d’énergie, des batteries, pour le compte d’industriels électro-intensifs, d’entreprises équipées de panneaux solaires en autoconsommation, et de producteurs d’énergie solaire. Le système de gestion de l’énergie développé par Storio supervise la batterie 24h/24 pour optimiser les flux d’énergie et maximiser les économies et les revenus permis par le stockage. Les batteries Storio sont certifiées pour contribuer à la stabilisation du réseau électrique.