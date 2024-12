RÃ©sultats de la 8Ã¨me pÃ©riode des appels dâ€™offres pluriannuels 2021 – 2026 bÃ¢timent et ombriÃ¨res : un AO sous-souscrit !

Le Ministère de la Transition énergétique vient de publier les résultats de la 8ème période de l’Appel d’offres bâtiment et ombrières (période de souscription : septembre 2024) ont été notifiés aux lauréats et publiés. 72 lauréats ont été retenus, pour un total de 253 MW (contre 300 appelés). Il est donc sous-souscrit. En attente de la synthèse de la CRE, il semble que cette sous-souscription s’explique par le faible nombre de projets dans le volume réservé aux plus petites installations. Le prix moyen est en baisse à 99,95 euros par MWh (101,69 lors de la 7e période). Pour rappel, la 9ème période est en cours de souscription. Les projets peuvent être déposés jusqu’au vendredi 6 décembre à 14h.

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Liste%20laur%C3%A9ats%20AO%20B%C3%A2timent%20PPE2%20P8.pdf