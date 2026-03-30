TotalEnergies met en service sa premiÃ¨re centrale solaire dans le Lot-et- Garonne : au nom dâ€™un roi du peuple des arbresâ€¦

TotalEnergies annonce la mise en service de sa premiÃ¨re installation photovoltaÃ¯que dans le dÃ©partement du Lot-et-Garonne, sur la commune de Tombeboeuf. Un projet solaire au dÃ©fi de la penteÂ !

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Dâ€™une puissance installÃ©e de 10,3 MWc, les 17 650 panneaux de la centrale de Tombeboeuf produiront chaque annÃ©e environ 12,8 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 7 120 habitants. Â« Ã€ notre rÃ©seau de stations-services et notre mÃ©thaniseur de Villeneuve sur Lot vient dÃ©sormais sâ€™ajouter notre premiÃ¨re centrale solaire dans le dÃ©partement. TotalEnergies confirme ainsi concrÃ¨tement son ancrage dans le Sud-Ouest et son rÃ´le dans la transition et la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tiques du territoire en y produisant des Ã©nergies locales et bas carbone. Â» indique Jean-Paul Riquet, Directeur RÃ©gional Nouvelle-Aquitaine, TotalEnergies. ImplantÃ©e sur un site aux pentes marquÃ©es, la centrale de Tomboeuf a pu compter sur toute lâ€™expertise des Ã©quipes TotalEnergies pour relever les dÃ©fis techniques associÃ©s Ã la valorisation dâ€™une topographie complexe. Lors de la construction, la prÃ©vention des risques de chute et la sÃ©curisation des opÃ©rations en zone pentue ont Ã©tÃ© priorisÃ©s. Par ailleurs, des solutions spÃ©cifiques ont Ã©tÃ© mises en Å“uvre, notamment la crÃ©ation de passages drainants visant Ã Ã©viter la stagnation des eaux pluviales et Ã limiter les phÃ©nomÃ¨nes dâ€™Ã©rosion.

Une centrale adaptÃ©e aux enjeux environnementaux

Comme pour chacun de ses projets, TotalEnergies a appliquÃ© la sÃ©quence Â« Ã‰viter, RÃ©duire et Compenser Â» (ERC) dÃ¨s la conception. Cette dÃ©marche vise Ã Ã©viter les impacts sur lâ€™environnement, Ã rÃ©duire ceux qui sont inÃ©vitables et Ã compenser les effets rÃ©siduels. Le dÃ©veloppement de la centrale solaire de Tombeboeuf sâ€™est ainsi accompagnÃ© de mesures environnementales destinÃ©es Ã favoriser son intÃ©gration et Ã prÃ©server la biodiversitÃ© locale. Un Ã©cologue a suivi le projet afin de garantir lâ€™application rigoureuse de la sÃ©quence ERC Ã chaque Ã©tape. Parmi les actions rÃ©alisÃ©es figurent notamment lâ€™installation de gÃ®tes Ã chiroptÃ¨res dans une grange prÃ©servÃ©e sur le site, contribuant Ã offrir des habitats favorables aux chauves-souris, ainsi que lâ€™ensemencement du site avec des espÃ¨ces vÃ©gÃ©tales locales adaptÃ©es, favorisant la biodiversitÃ© et limitant le dÃ©veloppement dâ€™espÃ¨ces invasives. Lâ€™intÃ©gration paysagÃ¨re a Ã©galement fait lâ€™objet dâ€™une attention particuliÃ¨re en raison de la proximitÃ© dâ€™un chÃªne remarquable, Ã¢gÃ© de plus de 300 ans et labellisÃ© Â« Arbre Remarquable de France Â». Des mesures spÃ©cifiques, comme la mise en place dâ€™une haie, ont Ã©tÃ© mises en Å“uvre afin de prÃ©server cet Ã©lÃ©ment patrimonial et dâ€™assurer une insertion harmonieuse du projet dans son environnement. Â« Cette premiÃ¨re centrale dans le Lot-et-Garonne illustre notre capacitÃ© Ã concevoir des projets adaptÃ©s aux spÃ©cificitÃ©s locales, y compris sur des terrains techniquement exigeants. Nous avons portÃ© une attention particuliÃ¨re Ã la sÃ©curitÃ© des Ã©quipes ainsi quâ€™Ã lâ€™intÃ©gration environnementale et paysagÃ¨re afin de proposer une installation performante et respectueuse des enjeux locaux. Â», dÃ©clare GaÃ«l VallÃ©e, Directeur du DÃ©veloppement, TotalEnergies Renouvelables France.