CommuniquÃ© des ministres de l’Ã‰nergie et des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7

Nous, ministres de l’Ã‰nergie et des Finances du G7 et gouverneurs des banques centrales, avons tenu une rÃ©union virtuelle le 30 mars pour Ã©valuer l’Ã©volution de la situation au Moyen-Orient et ses implications pour les marchÃ©s de l’Ã©nergie, l’Ã©conomie mondiale et la stabilitÃ© financiÃ¨re.

S’appuyant sur les discussions des ministres des Finances du 9 mars et celles des ministres de l’Ã‰nergie le 10 mars, et informÃ©s par les Ã©valuations en cours du Fonds monÃ©taire international (FMI), du Groupe de la Banque mondiale (GBM), de l’Organisation de coopÃ©ration et de dÃ©veloppement Ã©conomiques (OCDE), de l’Agence internationale de l’Ã©nergie (AIE) et du Conseil de stabilitÃ© financiÃ¨re (FSB), nous continuons Ã suivre de prÃ¨s les Ã©volutions et leur impact potentiel sur la croissance mondiale, et les conditions des marchÃ©s financiers. Nous saluons la dÃ©cision des membres de l’AIE prise le 11 mars d’autoriser la plus grande libÃ©ration coordonnÃ©e de stocks pÃ©troliers.

En particulier, conformÃ©ment Ã leurs mandats respectifs, les banques centrales du G7 s’engagent fermement Ã maintenir la stabilitÃ© des prix et Ã assurer la rÃ©silience continue du systÃ¨me financier. La politique monÃ©taire restera dÃ©pendante des donnÃ©es. Ã€ cette fin, les banques centrales surveillent de prÃ¨s l’impact des pressions sur les prix de l’Ã©nergie et d’autres matiÃ¨res premiÃ¨res sur l’inflation, les anticipations d’inflation et l’activitÃ© Ã©conomique.

Nous, ministres de l’Ã‰nergie et des Finances du G7, rÃ©itÃ¨rent notre engagement fort Ã garantir des marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques bien fonctionnels, stables et transparents. Nous soutenons les efforts appropriÃ©s pour maintenir une offre adÃ©quate sur les marchÃ©s mondiaux du pÃ©trole et du gaz, et nous soulignons les options de l’AIE pour gÃ©rer la demande, selon les circonstances du pays, afin d’aider Ã apaiser les conditions du marchÃ© et Ã limiter la volatilitÃ© excessive. Dans ce contexte, nous appelons tous les pays Ã s’abstenir d’imposer des restrictions Ã l’exportation injustifiÃ©es sur les hydrocarbures et produits associÃ©s.

Nous rÃ©affirmons l’importance de flux commerciaux sÃ»rs et ininterrompus, y compris la sÃ©curitÃ© de la navigation et la protection des routes et infrastructures maritimes critiques, comme essentielles Ã la stabilitÃ© Ã©conomique mondiale et Ã la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Nous sommes prÃªts Ã prendre toutes les mesures nÃ©cessaires en Ã©troite coordination avec nos partenaires, notamment pour prÃ©server la stabilitÃ© et la sÃ©curitÃ© du marchÃ© de l’Ã©nergie. Nous reconnaissons l’importance d’une action internationale coordonnÃ©e pour attÃ©nuer les rÃ©percussions et prÃ©server la stabilitÃ© macroÃ©conomique.

Nous rÃ©affirmons notre soutien indÃ©fectible Ã l’Ukraine dans la dÃ©fense de son intÃ©gritÃ© territoriale, de son droit Ã l’existance, ainsi que de sa libertÃ©, souverainetÃ© et indÃ©pendance, et rÃ©affirmons notre engagement Ã maintenir la pression sur la Russie, en vue d’une paix juste et durable en Ukraine.

Nous, ministres de l’Ã‰nergie et des Finances du G7 et gouverneurs des banques centrales, appelons le FMI, le Groupe de la Banque mondiale et l’OCDE Ã approfondir leur Ã©valuation de l’impact Ã©conomique des Ã©volutions des marchÃ©s de l’Ã©nergie, y compris l’impact sur les pays en dÃ©veloppement, les consÃ©quences sectorielles et les implications pour les chaÃ®nes de valeur stratÃ©giques, notamment en ce qui concerne les minÃ©raux critiques, et la sÃ©curitÃ© alimentaire, et de faire rapport avant les rÃ©unions de printemps.

Nous demandons Ã l’AIE de continuer Ã suivre l’Ã©volution des marchÃ©s de l’Ã©nergie et de fournir des analyses en temps opportun Ã ses membres ainsi que des scÃ©narios potentiels afin d’aider les pays membres Ã concevoir des mesures appropriÃ©es face Ã l’Ã©volution potentielle de la situation.

Nous demandons au FSB de poursuivre sa surveillance des vulnÃ©rabilitÃ©s potentielles des marchÃ©s financiers.

Nous continuerons Ã Ã©changer des informations et Ã coordonner Ã©troitement au sein du G7 et avec des partenaires internationaux, et resterons prÃªts Ã nous rÃ©unir si nÃ©cessaire en rÃ©ponse Ã de nouveaux dÃ©veloppements.