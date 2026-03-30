Ponticelli inaugure CMV2, nouvelle usine dâ€™ombriÃ¨res PV, symbole fort d’une contribution Ã  la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique franÃ§aise

Le Groupe Ponticelli FrÃ¨res a inaugurÃ© fin mars 2026 CMV2, sa nouvelle usine de fabrication dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de parking, portÃ©e par sa filiale CMV. Cet investissement de 5 Mâ‚¬ confirme lâ€™engagement du Groupe en faveur de la rÃ©industrialisation nationale ici au service de la transition Ã©nergÃ©tique.

ConÃ§ue pour transformer jusquâ€™Ã 4 500 tonnes dâ€™acier par an, lâ€™usine CMV2 rÃ©pond Ã lâ€™essor du solaire portÃ© en particulier par la loi APER, qui impose en France des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur les parkings de plus de 1 500 mÂ².

12 emplois directs et plus de 60 emplois indirects seront ainsi crÃ©Ã©s. Â« Cette usine symbolise notre engagement citoyen : produire en France, pour soutenir la transition Ã©nergÃ©tique nationale tout en prÃ©servant nos savoir-faire techniques. Cela montre aussi notre engagement pour une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e Â», se rÃ©jouit Thierry Le Gangneux, PrÃ©sident du Groupe Ponticelli FrÃ¨res.

CMV : partie prenante de la rÃ©industrialisation vendÃ©enne

BasÃ©e en VendÃ©e, CMV est une entreprise historique (crÃ©Ã©e en 2005) de fabrication de charpentes mÃ©talliques. AchetÃ©e en 2018 par Ponticelli, CMV est alors recentrÃ©e sur la production de charpentes destinÃ©es Ã supporter des panneaux photovoltaÃ¯ques (ombriÃ¨res) avec Enersteel, sa sociÃ©tÃ© sÅ“ur, comme client principal. A ce titre, CMV sâ€™inscrit comme un acteur de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise, spÃ©cialisÃ© dans le domaine des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques pour parkings, marchÃ© dynamisÃ© par la rÃ©cente loi APER (article 40). Pour rÃ©pondre Ã la croissance du marchÃ©, Ponticelli a donc rÃ©alisÃ© un investissement de 5 Mâ‚¬ pour crÃ©er le nouvel atelier CMV2 destinÃ© Ã doubler la capacitÃ© de production actuelle. Mis en service le 1er septembre 2025, ce nouvel atelier a Ã©tÃ© officiellement inaugurÃ© le 26 mars 2026. Les objectifs affichÃ©s de cet investissementÂ :

Doubler la capacitÃ© de production de CMV, avec une projection de 4500 tonnes transformÃ©es en 2030

AmÃ©liorer la productivitÃ© et rÃ©duire les dÃ©lais

Relocaliser des savoir-faire industriels en France

Participer Ã la sÃ©curisation de la filiÃ¨re solaire nationale, dans un marchÃ© trÃ¨s dÃ©pendant des importations

CaractÃ©ristiques de lâ€™atelier CMV2

Lâ€™usine CMV2 est marquÃ©e du sceau de la modernitÃ© et de lâ€™innovation. Elle prÃ©sente ainsi une forte automatisation avec soudage semi-automatique, dÃ©coupe de tÃ´les et usinage de profils acier entiÃ¨rement automatisÃ©. En toiture, elle accueille une centrale photovoltaÃ¯que pour une usine partiellement autonome en Ã©nergie. Au-delÃ des ombriÃ¨res de parking, elle permet bien entendu la fabrication de tous types de charpentes mÃ©talliques. Lâ€™usine CMV2 sâ€™inscrit dans le cadre de la rÃ©industrialisation vendÃ©enne et de la dÃ©carbonation nationale. Avec Ã la clÃ© es retombÃ©es directes comme le recrutement de talents industriels et la stimulation du tissu Ã©conomique local (fournisseurs, transporteurs, sous-traitants, PME partenaires â€¦).

10% du CA du Groupe

RegroupÃ©es sous la Holding Bridge Power, les activitÃ©s renouvelables du Groupe Ponticelli (CMV, Enersteel, GenSun, Latitude Solaire) reprÃ©sentent une part dâ€™activitÃ© non nÃ©gligeable du Groupe. En progression, ce pÃ´le reprÃ©sente en effet aujourdâ€™hui 10 % du chiffre dâ€™affaires du Groupe et sâ€™inscrit dans la trajectoire des prioritÃ©s nationales franÃ§aises : sobriÃ©tÃ©, souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, relocalisation industrielle. Ensemble, les offres des filiales du PÃ´le Ã‰nergies Renouvelables du Groupe Ponticelli couvrent lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur du segment photovoltaÃ¯que de la conception Â Ã lâ€™achat Ã©quipements en passant par la fabrication, lâ€™installation, la maintenance et les opÃ©rations.

EncadrÃ©s

Chiffres clÃ©s CMV (2025)

6000 mÂ² dâ€™atelier (Atelier historique CMV1 : 2 600mÂ², nouvel atelier CMV2 3400 mÂ²), sur 22 000 mÂ² de terrain

2 300 tonnes dâ€™acier transformÃ©es en 2025

22 collaborateurs, 6 recrutements supplÃ©mentaires prÃ©vus en 2026

Quid du Groupe Ponticelli FrÃ¨resÂ ?

Groupe centenaire franÃ§ais, familial et indÃ©pendant, Ponticelli accompagne les industriels dans les secteurs de lâ€™Ã©nergie, de la pharmacie, de lâ€™eau, de lâ€™alimentation et de la dÃ©fense. Le Groupe emploie 6 000 collaborateurs, rÃ©alise 1,2 Mdâ‚¬ de chiffre dâ€™affaires et est prÃ©sent dans plus de 20 pays.