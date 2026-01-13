TotalEnergies met en service sa plus grande centrale solaire en Nouvelle-Aquitaine, sur la commune de CÃ¨re

TotalEnergies annonce la mise en service de la centrale solaire de CÃ¨re, implantÃ©e sur des parcelles forestiÃ¨res communales impactÃ©es par la tempÃªte Klaus de janvier 2009. Dâ€™une puissance installÃ©e de 45 MWc, cette centrale sâ€™inscrit dans la dynamique rÃ©gionale de transition Ã©nergÃ©tique et contribue durablement Ã la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e.

Avec plus de 77 000 panneaux photovoltaÃ¯ques, la centrale de CÃ¨re produira chaque annÃ©e 56,7 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ©, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 35 000 habitants (hors chauffage). Sa mise en service permet dâ€™Ã©viter 1 850 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ par an, contribuant ainsi aux objectifs climatiques du territoire.

Une centrale intÃ©grÃ©e dans son environnement

Le projet a Ã©tÃ© initiÃ© par la commune en 2009 dans une logique de revalorisation des parcelles impactÃ©es par des alÃ©as climatiques. Elle intÃ¨gre des mesures environnementales permettant de prÃ©server la biodiversitÃ© locale, notamment par la gestion durable des espaces forestiers et la sanctuarisation de zones naturelles en pÃ©riphÃ©rie du site. Des travaux sylvicoles dâ€™entretien et de prÃ©vention des incendies ont Ã©galement Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s autour de la centrale, en partenariat avec le lycÃ©e professionnel agricole et forestier Roger Duroure sur la commune de Sabres (Landes). Dans le cadre de leur cursus, les Ã©lÃ¨ves de seconde et de premiÃ¨re de la filiÃ¨re forestiÃ¨re sont intervenus pour rÃ©aliser des travaux dâ€™Ã©lagage et de dÃ©broussaillage. Cette opÃ©ration a permis de contribuer Ã la sÃ©curitÃ© du site tout en offrant une approche concrÃ¨te de leur futur mÃ©tier.

Un partage de la valeur concret pour le territoire

La centrale solaire de CÃ¨re a fait lâ€™objet dâ€™un financement participatif, permettant de collecter 500 000 â‚¬ auprÃ¨s de 19 investisseurs locaux, dont le fonds rÃ©gional dâ€™investissement Terra Energies. Cette dÃ©marche vise Ã ancrer durablement le projet dans le territoire, en associant les acteurs locaux et les riverains au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en local. Au-delÃ des retombÃ©es locatives pour la commune, la centrale gÃ©nÃ©rera Ã©galement des retombÃ©es fiscales estimÃ©es en moyenne sur 30 ans Ã prÃ¨s de 200 000 euros par an, rÃ©partis entre la commune, lâ€™intercommunalitÃ© et le dÃ©partement. Â« Cette centrale solaire est nÃ©e dâ€™un contexte difficile pour notre forÃªt communale aprÃ¨s la tempÃªte Klaus. Elle nous permet aujourdâ€™hui de donner une nouvelle valeur Ã ces terrains, de diversifier les ressources de la commune et de renforcer notre capacitÃ© Ã investir pour le cadre de vie des habitants, tout en participant activement Ã la transition Ã©nergÃ©tique Â» souligne Michel Bareyt, Maire de CÃ¨re. En complÃ©ment, TotalEnergies dÃ©ploie un dispositif de remise sur la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, rÃ©servÃ© aux habitants de la commune. Pour les particuliers souscrivant, ou ayant souscrit, Ã une offre de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© TotalEnergies, le montant de lâ€™abonnement Ã©lectrique est pris en charge, jusquâ€™Ã 232 â‚¬ par an, pour une durÃ©e de 3 ans.

Â«Â Une rÃ©ussite collective territorialeÂ Â»

Enfin, TotalEnergies prend en charge la replantation par la commune de 165 ha de ses terrains sylvicoles dÃ©truits par la tempÃªte Klaus de 2009. Cette replantation intervient dans le cadre dâ€™une mesure de compensation spÃ©cifique du projet construite grÃ¢ce Ã lâ€™expertise de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, permettant dâ€™allier activitÃ© sylvicole et compensation environnementale. Â« Mettre en service une centrale photovoltaÃ¯que constitue toujours un moment singulier : celui dâ€™une rÃ©ussite collective territoriale et est aussi un marqueur concret de lâ€™engagement de TotalEnergies dans la production dâ€™Ã©lectricitÃ© bas carbone en France. Avec la commune de CÃ¨re, les acteurs institutionnels, les investisseurs locaux, les Ã©lÃ¨ves du lycÃ©e Roger Duroure et nos Ã©quipes, nous avons co-construit un projet qui fait sens pour le territoire. Câ€™est aussi doter le pays dâ€™une capacitÃ© de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable supplÃ©mentaire, qui contribue Ã la transition Ã©nergÃ©tique et nourrit les moyens pour accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification des usages Â» indique Jean-Paul Riquet, Directeur RÃ©gional TotalEnergies en Nouvelle-Aquitaine.

EncadrÃ©

Une innovation pour un chantier plus responsable

Lors de sa construction, une base vie 100 % autonome a Ã©tÃ© mise en place, alimentÃ©e en partie par une Ã©nergie dâ€™origine renouvelable via un groupe Ã©lectro-solaire associÃ© Ã une batterie de stockage raccordÃ©e Ã 24kWc de panneaux solaires et un groupe Ã©lectrogÃ¨ne en complÃ©ment. Le systÃ¨me a ainsi permis dâ€™assurer 75% des besoins de la base vie du chantier par lâ€™Ã©nergie solaire. Â«Â Nous avons mis Ã exÃ©cution notre engagement de limiter les Ã©missions de CO2 sur ce chantier grÃ¢ce Ã la base vie autonome qui nous a permis de rÃ©duire lâ€™utilisation de groupes Ã©lectrogÃ¨nes. Cette centrale nous permet dâ€™atteindre plus de 180 MW mis en service pour 2025 Â» conclut Yannick Marcillat, Directeur OpÃ©rations, TotalEnergies Renouvelables France.