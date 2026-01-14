En Chine, DMEGC Solar finalise un projet photovoltaÃ¯que en toiture de 4,3 MW grÃ¢ce Ã  ses modules lÃ©gers innovants

DMEGC Solar annonce la mise en service rÃ©ussie dâ€™un projet photovoltaÃ¯que en toiture de 4,3 MW pour une grande entreprise spÃ©cialisÃ©e dans les Ã©quipements de vÃ©hicules dâ€™ingÃ©nierie, situÃ©e Ã Hangzhou, en Chine. Ce projet repose sur lâ€™utilisation des modules photovoltaÃ¯ques lÃ©gers dÃ©veloppÃ©s par DMEGC Solar, et devrait produire environ 4,82 millions de kWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte par an

De nombreux sites industriels disposent de toitures en bac acier dont la capacitÃ© de charge limitÃ©e empÃªche lâ€™installation de modules photovoltaÃ¯ques traditionnels sans renforcement structurel coÃ»teux. Cette contrainte technique freine lâ€™exploitation de vastes surfaces pourtant idÃ©ales pour le solaire.

Une solution photovoltaÃ¯que adaptÃ©e aux toitures industrielles Ã faible portance

Les modules lÃ©gers de DMEGC Solar apportent une rÃ©ponse concrÃ¨te Ã ce dÃ©fi. AllÃ©gÃ©s de 44 % par rapport Ã des modules standards de mÃªme dimension, ils respectent parfaitement les contraintes de charge des toitures mÃ©talliques lÃ©gÃ¨res, tout en conservant une excellente rÃ©sistance mÃ©canique et au vent.

GrÃ¢ce Ã un design standardisÃ© (dimensions et interfaces de fixation compatibles avec les structures classiques), lâ€™installation est simple, fiable et rapide. Des zones clÃ©s du module bÃ©nÃ©ficient dâ€™un renforcement spÃ©cifique, permettant une rÃ©duction de poids sans compromis sur la durabilitÃ© Ã long terme.

Un modÃ¨le Ã©conomique performant et durable

Le projet fonctionne selon le principe de lâ€™autoconsommation avec injection du surplus sur le rÃ©seau. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est prioritairement utilisÃ©e sur site pour les besoins industriels, rÃ©duisant significativement la dÃ©pendance au rÃ©seau public. Le surplus est ensuite injectÃ©, gÃ©nÃ©rant des revenus complÃ©mentaires. Ce modÃ¨le permettra Ã lâ€™entreprise de rÃ©aliser plus de 3,2 millions de RMB dâ€™Ã©conomies annuelles sur sa facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, transformant lâ€™installation photovoltaÃ¯que en un vÃ©ritable actif Ã©nergÃ©tique vert.

Un impact environnemental mesurable

Avec une production annuelle de 4,82 millions de kWh dâ€™Ã©lectricitÃ© propre, le projet permet chaque annÃ©e dâ€™Ã©conomiser environ 1 446 tonnes de charbon standard et de rÃ©duire les Ã©missions de COâ‚‚ de prÃ¨s de 2 752 tonnes. Cet impact Ã©quivaut Ã la plantation de plus de 107 000 arbres, contribuant activement aux objectifs de neutralitÃ© carbone de lâ€™entreprise et renforÃ§ant son image de marque durable, tant sur le marchÃ© local quâ€™international.