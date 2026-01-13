DINAC et EH2 inaugurent les ombriÃ¨res de parking du site de La Mure

Le 13 janvier dernier, DINAC et EH2 inaugurent la centrale photovoltaÃ¯que en ombriÃ¨res sur le parking du site de DINAC. Mise en service le 15 novembre, cette centrale photovoltaÃ¯que porte sur une puissance de 500 kWc et produira plus de 600MWh/an.

Lâ€™Ã©lectricitÃ© de cette centrale sera majoritairement autoconsommÃ©e par DINAC, fabricant franÃ§ais spÃ©cialiste des profilÃ©s de finition pour les sols et les murs. Elle permettra Ã DINAC de couvrir plus dâ€™un tiers de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© du site. Les surplus seront valorisÃ©s sur le rÃ©seau. EH2 a portÃ© lâ€™investissement dans la centrale, faisant de ce projet une innovation en termes de mode de portage grÃ¢ce Ã une structuration en tiers-investissement en autoconsommation. Â« Cette rÃ©alisation illustre parfaitement la vocation de EH2 qui accompagne les collectivitÃ©s et les entreprises dans la transition Ã©nergÃ©tique. Avec cette centrale, ce sont plus de 600MWh/an dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable qui seront produits dont 60% seront autoconsommÃ©s par DINAC. A un moment oÃ¹ lâ€™Ã©lectrification de notre Ã©conomie est indispensable Ã la fois pour des raisons environnementales et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, ces ombriÃ¨res nous rappellent que les Ã©nergies renouvelables ont leur place aux cÃ´tÃ©s de lâ€™industrie Â» souligne Julien Chaumont, co-fondateur de EH2.

Â«Â Ce projet sâ€™inscrit dans le cadre du dÃ©ploiement des objectifs RSE du groupeÂ Â»

DINAC a retenu la sociÃ©tÃ© EH2 (anciennement HORNET ENERGIES) fin 2023 pour le dÃ©veloppement, la construction et lâ€™exploitation de ce projet. Le chantier sâ€™est dÃ©roulÃ© entre mars 2025 et juillet 2025. Â«Â Dans le cadre de sa politique de dÃ©veloppement durable Gerflor dÃ©marre aujourdâ€™hui sur La Mure son premier projet photovoltaÃ¯que en France. Ce projet sâ€™inscrit dans le cadre du dÃ©ploiement des objectifs RSE du groupe, notamment ceux de dÃ©carbonation et dâ€™utilisation dâ€™Ã©nergies renouvelables. Concernant la dÃ©carbonation, le groupe Gerflor sâ€™est engagÃ© Ã rÃ©duire de 30% ses Ã©missions Ã horizon 2030 sur les scopes 1, 2 et 3. Lâ€™Ã©nergie produite par ces panneaux photovoltaÃ¯ques installÃ©s seront utilisÃ©s en autoconsommation Â» prÃ©cise Claude Bony, Chef de Projet Gerflor/DINAC. Â

Quid de EH2Â ?

EH2 dÃ©veloppe et rÃ©alise des centrales de production dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable pour entreprises et collectivitÃ©s. Son objectif est de contribuer au dÃ©veloppement de projets portÃ©s avec les collectivitÃ©s locales et de dynamiser lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique des entreprises. FondÃ© en 2015 par Julien CHAUMONT et Mathieu VAN HAESEBROECK, les caisses du CrÃ©dit Agricole Centre-est et Sud RhÃ´ne Alpes ont rejoint son capital en 2023. BasÃ© Ã Lyon dans le 7Ã¨me arrondissement, EH2 emploie 19 personnes, a mis en service plus de 80MW depuis sa crÃ©ation et dispose dâ€™un portefeuille total de plus de 430W.