TotalEnergies lance une campagne participative pour la centrale photovoltaÃ¯que Les Brandes en Dordogne

TotalEnergies a lancÃ© une campagne de financement participatif pour accompagner la construction de la centrale photovoltaÃ¯que Les Brandes, en Dordogne. Accessible sur la plateforme de Lendosphere, cette collecte, dâ€™un objectif de 100 000 euros, et ouverte en prioritÃ© aux habitants de la commune de MÃ©nesplet, est Ã©largie depuis le 29 dÃ©cembre aux habitants de la CommunautÃ© de communes Isle Double Landais et au dÃ©partement de la Dordogne depuis le 5 janvier.

Pour Anne Frederic, Cheffe de projets chez TotalEnergies Renouvelables France : Â« La construction de la centrale solaire les Brandes Ã MÃ©nesplet marque lâ€™aboutissement dâ€™un projet initiÃ© en 2017 sur un foncier inexploitÃ©. Elle produira chaque annÃ©e une Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable Ã©quivalente Ã la consommation Ã©lectrique annuelle spÃ©cifique de prÃ¨s de 3 500 mÃ©nages. Mais, au-delÃ de cette production dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, nous avons Ã©galement souhaitÃ© que ce projet profite au plus grand nombre. Câ€™est pourquoi nous ouvrons aujourdâ€™hui une campagne de financement participatif, offrant aux habitants la possibilitÃ© de profiter des retombÃ©es Ã©conomiques du projet tout en investissant directement dans la transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire Â».

Le projet, situÃ© lieu-dit Â« Les Brandes Â», sâ€™Ã©tend sur 9 hectares de parcelles actuellement inexploitÃ©es, entre MÃ©nesplet et Montpon-MÃ©nestÃ©rol. Un diagnostic archÃ©ologique menÃ© par lâ€™INRAP en septembre 2024 a rÃ©vÃ©lÃ© la prÃ©sence de vestiges sur une partie du site, conduisant Ã la mise en place de solutions techniques spÃ©cifiques pour en assurer la conservation. InitiÃ© en 2017 et dotÃ© dâ€™un permis de construire obtenu en 2023, le projet est entrÃ© en phase de construction en septembre 2025, avec une mise en service prÃ©vue pour juillet 2026. D’une puissance de 8,9 MWc, le projet prÃ©voit une production annuelle de 11 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© spÃ©cifique de 3 460 mÃ©nages. Chaque annÃ©e, ce sont prÃ¨s de 3 750 tonnes dâ€™Ã©quivalent CO2 qui seront ainsi Ã©vitÃ©es par la mise en Å“uvre de ce projet.