Les Rencontres Solaires de lâ€™Est 2026, le 27 janvier Ã  Mutzig : quelles perspectives pour le photovoltaÃ¯que en Grand Est ?

Cap Ã l’Est, association de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que en rÃ©gion Grand Est, co-organise avec le Pays Bruche Mossig, la CCI Grand Est et le Conseil RÃ©gional du Grand Est, les prochaines Rencontres Solaires de l’Est. Cet Ã©vÃ©nement phare rÃ©gional, dÃ©diÃ© Ã l’Ã©nergie solaire, se tiendra le mardi 27 janvier 2026 Ã Mutzig, au DÃ´me et accueillera plus de 500 personnes.

Les Rencontres Solaires de lâ€™Est 2026 sâ€™adressent aux entreprises, collectivitÃ©s et acteurs agricoles souhaitant maÃ®triser leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, rÃ©duire leur empreinte environnementale, et contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique ambitieuse et innovante. L’Ã©vÃ©nement propose un programme complet pour dÃ©couvrir les solutions photovoltaÃ¯ques et explorer les opportunitÃ©s qu’elles offrent en termes de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, de dÃ©bouchÃ©s Ã©conomiques et de transition Ã©cologique. Cette annÃ©e, la question des nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques sera particuliÃ¨rement abordÃ©e, dans un contexte de baisse du soutien au photovoltaÃ¯que.

En matinÃ©e, aprÃ¨s les discours d’ouverture dÃ¨s 10h00, avec la participation d’Ã©lus et d’experts du secteur Ã©nergÃ©tique, des Tables rondes thÃ©matiques se dÃ©rouleront en 2 actesÂ :

-Â Acte 1Â : Face Ã la baisse des soutiens publics, quels nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques et juridiques pour les projets photovoltaÃ¯ques ?

-Â Acte 2Â : L’Ã©cosystÃ¨me solaire photovoltaÃ¯que au service du dÃ©veloppement territorial local

Dans lâ€™aprÃ¨s-midi, des Ateliers pratiques, adaptÃ©s Ã tous les profils, sont organisÃ©s pour approfondir des sujets spÃ©cifiquesÂ :

Les fondamentaux du photovoltaÃ¯que Autoconsommation collective : vers une montÃ©e en puissance ? Les derniÃ¨res actualitÃ©s rÃ©glementaires dÃ©cryptÃ©es AgrivoltaÃ¯sme : analyse des premiers retours d’expÃ©rience Le grand stockage : une solution pour soutenir un rÃ©seau en transition ? Solaire PV, Ã©lectromobilitÃ©, petit stockage : quelles complÃ©mentaritÃ©s ? Visite de l’entreprise Voltec Solar Visite des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de Mercedes-Benz Trucks Molsheim

A noter, la visite de lâ€™entreprise Voltec Solar, un des seuls fabricants de modules photovoltaÃ¯ques en France.

Pour conclure une confÃ©rence inspirante sera ouverte Ã©galement au grand public (entrÃ©e libre). Celle-ci aura pour thÃ©matique les mobilitÃ©s alternatives avec la prÃ©sence de 2 tÃ©moinsÂ : AurÃ©lien Bigo, expert national sur la transition Ã©nergÃ©tique dans les transports et JÃ©rÃ´me Zindy qui a rÃ©alisÃ© un tour de France avec un vÃ©lo solaire. Tout au long de la journÃ©e, un espace salon des professionnels rÃ©unira 30 acteurs engagÃ©s dans la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que en Grand Est (installateurs, fabricants, bureaux dâ€™Ã©tudes â€¦). Ce salon offre aux donneurs dâ€™ordre lâ€™opportunitÃ© de prendre de lâ€™information et des contacts pour concrÃ©tiser leur projet.

Â«Â Je participerai Ã ces Rencontres Solaires de lâ€™Est 2026 avec une Ã©motion toute particuliÃ¨re. Cet Ã©vÃ©nement marquera en effet mes derniÃ¨res Rencontres Solaires en tant que prÃ©sident, puisque je quitterai mes fonctions lors de la prochaine AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale. AprÃ¨s plusieurs annÃ©es dâ€™engagement collectif au service de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que et des territoires du Grand Est, câ€™est avec fiertÃ© et gratitude que je prendrai part Ã cette Ã©dition, qui rencontre dÃ©jÃ un formidable succÃ¨s avec prÃ¨s de 500 inscriptions. Un succÃ¨s qui tÃ©moigne de la vitalitÃ© de notre Ã©cosystÃ¨me, de la pertinence des Ã©changes portÃ©s par Cap Ã lâ€™Est, et de la mobilisation toujours plus forte des acteurs du solaire autour des enjeux de transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â» confie avec humilitÃ© MichaÃ«l Godet.

Informations pratiquesÂ

Lieu : DÃ´me de Mutzig, Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig

Inscription gratuite mais obligatoire (sauf confÃ©rence, ouverte au grand public) (places limitÃ©es). Un mail de confirmation sera envoyÃ© aux participants.

Le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol disposera dâ€™un stand pour cette Ã©dition. Nâ€™hÃ©sitez pas dâ€™aller Ã la rencontre des ingÃ©nieurs prÃ©sentsÂ !

capalest.org/participez-aux-rencontres-solaires-de-lest-a-au-dome-de-mutzig-le-27-janvier-2026/