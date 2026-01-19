Terralayr lÃ¨ve des fonds pour renforcer ses capacitÃ©s de stockage

Terralayr lÃ¨ve 192 millions d’euros de fonds propres pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de ses solutions de stockage d’Ã©nergie par batteries en Allemagne. Ce tour de table a Ã©tÃ© menÃ© par Eurazeo, avec le soutien d’actionnaires existants, dont RIVE Private Investment.

Terralayr, fournisseur innovant de solutions de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique allemand, annonce la clÃ´ture de deux tranches de fonds propres pour un montant total de 192 millions d’euros, incluant une option d’augmentation de 80 millions d’euros. Ce financement a Ã©tÃ© menÃ© par la sociÃ©tÃ© d’investissement europÃ©enne Eurazeo, et plus prÃ©cisÃ©ment par sa division Infrastructures, avec le soutien d’actionnaires existants, dont RIVE Private Investment. Ces fonds permettront Ã Terralayr de dÃ©velopper davantage son portefeuille de stockage d’Ã©nergie par batteries Ã grande Ã©chelle en Allemagne, tout en faisant Ã©voluer sa plateforme de flexibilitÃ© LAYR, rÃ©pondant ainsi Ã l’un des segments les plus dynamiques du marchÃ© europÃ©en de l’Ã©nergie.

Une opÃ©ration majeure pour le secteur europÃ©en du stockage d’Ã©nergie par batteries

Eurazeo rejoint des investisseurs institutionnels dÃ©jÃ Ã©tablis tels que RIVE Private Investment, Creandum, Earlybird, Norrsken VC et Picus Capital. L’ampleur et la composition de cette levÃ©e de fonds en font l’une des opÃ©rations les plus importantes du secteur europÃ©en du stockage d’Ã©nergie par batteries au cours des 12 derniers mois. Cet investissement intervient Ã un moment crucial de l’Ã©volution du systÃ¨me Ã©lectrique allemandÂ : l’accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables, l’Ã©lectrification, la demande croissante des centres de donnÃ©es et de l’industrie, ainsi qu’une volontÃ© grandissante d’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, alimentent un besoin accru de flexibilitÃ© et de stabilitÃ© du rÃ©seau. Le stockage d’Ã©nergie par batteries devient rapidement un pilier essentiel de cette Ã©volution du secteur de l’Ã©nergie, la capacitÃ© de stockage Ã grande Ã©chelle devant Ãªtre multipliÃ©e par plus de cinq d’ici 2030 en Allemagne.

Une plateforme de stockage d’Ã©nergie par batteries et de flexibilitÃ© en pleine expansion

Terralayr dÃ©veloppe, possÃ¨de et exploite des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batteries Ã l’Ã©chelle du rÃ©seau. Son activitÃ© s’appuie sur sa plateforme logicielle LAYR, qui virtualise les batteries et propose une solution de commercialisation. La plateforme offre des structures de tarification, des enchÃ¨res de flexibilitÃ© et une gestion des risques optimisÃ©e, tant pour les actifs propres de terralayr que pour les investisseurs et utilisateurs de flexibilitÃ© tiers. Cette combinaison d’actifs, de marchÃ© et de technologie positionne l’entreprise comme un acteur majeur du secteur. En Allemagne, terralayr possÃ¨de plus de 150 MW d’actifs en exploitation et en construction, et prÃ¨s de 200 MW prÃªts Ã Ãªtre construits, en partie grÃ¢ce Ã des accords de tarification avec RWE et Vattenfall. Un portefeuille de projets sÃ©curisÃ©s de 8 GW, issu de dÃ©veloppements internes et de partenariats de co-dÃ©veloppement, assure Ã terralayr une croissance exponentielle. LAYR a dÃ©jÃ signÃ© des contrats portant sur un volume important d’actifs tiers, gÃ©rÃ©s et valorisÃ©s pour leurs propriÃ©taires respectifs via sa plateforme logicielle. La croissance de son propre portefeuille d’actifs et ses partenariats stratÃ©giques, tels que ceux conclus avec Stadtwerke Duisburg et le groupe STEAG Iqony, alimentent le dÃ©veloppement de LAYR et son positionnement en tant que place de marchÃ© de la flexibilitÃ© et solution d’accÃ¨s au marchÃ©.

Â«Â Un partenaire encore plus solide pour les fournisseurs dâ€™Ã©nergie, les propriÃ©taires dâ€™actifs, les nÃ©gociants en flexibilitÃ©Â Â»

Forte de cette offre unique, terralayr ambitionne d’exploiter l’un des plus importants parcs de stockage d’Ã©nergie par batteries d’Allemagne d’ici fin 2027 et, via LAYR, de devenir le partenaire de confiance privilÃ©giÃ© pour rÃ©pondre aux besoins combinÃ©s de valorisation et de gestion d’actifs des propriÃ©taires d’actifs et des acheteurs de flexibilitÃ©. Â«Â Nous sommes ravis dâ€™accueillir Eurazeo parmi nos actionnaires et apprÃ©cions le soutien continu dâ€™investisseurs historiques comme RIVE. Leur appui est essentiel pour nous permettre dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des infrastructures de flexibilitÃ© indispensables en Allemagne. Cette levÃ©e de fonds nous permettra dâ€™accÃ©lÃ©rer la croissance de nos actifs en Allemagne, un Ã©lÃ©ment crucial pour le dÃ©veloppement de notre plateforme numÃ©rique. Nous deviendrons ainsi un partenaire encore plus solide pour les fournisseurs dâ€™Ã©nergie, les propriÃ©taires dâ€™actifs, les nÃ©gociants en flexibilitÃ© et les autres utilisateurs dâ€™actifs Ã©nergÃ©tiques flexiblesÂ Â» souligne Philipp Man, cofondateur et PDG de terralayr.