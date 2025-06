TotalEnergies inaugure sa premiÃ¨re centrale solaire dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

TotalEnergies, en partenariat avec l’AREC Occitanie et la commune de Saint-Estève, a inauguré la centrale solaire éponyme. Ce projet, d’un investissement global de 2,4 millions d’euros, représente une étape supplémentaire dans l’ambition de la Région Occitanie de devenir la première Région d’Europe à énergie positive à horizon 2050 et s’inscrit dans la démarche de neutralité carbone de la Compagnie, ensemble avec la société, à cette même échéance.

L’inauguration de la centrale solaire de Saint-Estève a eu les honneurs de la présence de la directrice France de TotalEnergies, Isabelle Patrier. Originaire de Banyuls sur Mer sur la Côte Vermeille, elle est venue dans les Pyrénées-Orientales pour cet événement qui lui était particulièrement cher.

Une centrale érigée sur une ancienne décharge et traversée par une voie cyclable

Il s’agit en effet de la première centrale solaire de TotalEnergies développé en pays catalan. Une centrale solaire qui a mis près de sept ans à sortir des terres d’une ancienne décharge désormais neutralisée. D’une puissance installée de 3 MWc, ces panneaux photovoltaïques produiront annuellement 4,5 GWh, ce qui équivaut à la consommation domestique électrique annuelle de 3 000 habitants (hors chauffage). La centrale solaire de 3,1 hectares, installée sur des terrains dégradés non adaptés à l’activité agricole, est équipée de plus de 5 000 panneaux photovoltaïques. Ce projet contribuera à la réduction des émissions de CO2 du territoire, évitant ainsi l’émission de 1 200 tonnes de CO2 annuelles. En concertation avec Perpignan Méditerranée Métropole et la ville de Saint-Estève, la voie verte « Es Têt » traverse la centrale solaire et offre ainsi aux cyclistes et promeneurs, un exemple concret de réalisation au service de la transition du territoire vers un modèle de réduction des émissions (transport, énergie).

Un exemple concret de partage de la valeur avec le territoire

Le co-actionnariat entre la ville de Saint-Estève (10%), l’AREC (30%) et TotalEnergies (60%) démontre que ce type de gouvernance partagée peut être moteur dans l’accélération de la transition vers des sources d’énergie plus durables. « C’est le cœur de la mission de l’AREC Occitanie d’inventer des solutions au plus près des territoires, de leurs besoins et de leurs réalités. L’agence est fière d’avoir contribué à ce projet d’énergie renouvelable ancré localement, concerté, sur des sols qui n’étaient plus exploitables pour l’activité agricole… Nous voulons poursuivre ces actions favorables au partage de la valeur et à la souveraineté énergétique de nos territoires en région. » a confié Christian Assaf, président de l’AREC Occitanie. La réalisation de ce projet est un exemple concret de partage de la valeur avec le territoire puisque la commune de Saint-Estève et Perpignan Méditerranée Métropole vont bénéficier des contributions pendant les 30 prochaines années d’exploitation de la centrale. « Ce projet, à l’étude depuis 2018, illustre parfaitement l’investissement de l’équipe municipale en faveur du développement de projets énergétiques ambitieux. En transformant notre ancienne décharge municipale en un parc photovoltaïque vertueux, nous faisons un pas concret vers la transition énergétique. Je remercie TotalEnergies et l’AREC Occitanie : ensemble, nous contribuons à atteindre les objectifs nationaux en la matière, tout en répondant aux besoins de notre commune, en couvrant 15 % de sa consommation énergétique, et ce dans le respect de la faune et de la flore locales. » a ajouté Robert Vila, Maire de Saint-Estève et Président de Perpignan Méditerranée Métropole.

« Cette centrale est le résultat d’une opiniâtreté collective »

Pour Isabelle Patrier, « cette centrale est le résultat d’une opiniâtreté collective d’un projet parti de loin. Merci aux élus et à l’AREC pour son amorçage. Quand on sait qu’il faut 14 permis ou autorisations pour construire une centrale solaire comme celle-ci en France ». Et la directrice générale de conclure : « TotalEnergies s’est toujours positionné comme un partenaire privilégié des territoires, poursuivant aujourd’hui l’objectif de contribuer à la transition énergétique et de réduire l’empreinte carbone de ses activités. Ce partenariat public-privé est la preuve qu’un industriel peut s’associer avec des collectivités pour développer des projets à forte valeur économique… L’énergie de demain sera de plus en plus locale. »