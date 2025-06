La BEI soutient financiÃ¨rement lâ€™interconnexion France/Espagne via le golfe de Gascogne

La BEI soutient à hauteur de 1,6 milliard d’euros l’interconnexion électrique stratégique entre l’Espagne et la France dans le golfe de Gascogne. Cette initiative vise à porter la capacité d’échange de 2 800 à 5 000 mégawatts (MW), améliorant ainsi la fiabilité de l’approvisionnement en électricité entre la France, l’Espagne, le Portugal et le reste de l’Europe. Une fois en service, cette interconnexion contribuera à garantir une électricité plus propre, plus sûre et plus abordable pour des millions de personnes.

Le projet du golfe de Gascogne revêt une importance majeure pour les réseaux électriques européens, car il renforcera la capacité d’interconnexion entre la péninsule Ibérique et le reste de l’Europe continentale. D’une longueur totale de 400 km, dont 300 km sous la mer, ce sera la première interconnexion électrique sous-marine entre l’Espagne et la France. Il s’agit d’un projet d’intérêt commun pour l’Union européenne, mis en œuvre par l’intermédiaire d’une coentreprise réunissant Red Eléctrica et Réseau de transport d’électricité (RTE), les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité espagnol et français.

« Assurer que la Péninsule Ibérique ne soit plus une île énergétique »

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage à financer à hauteur de 1,6 milliard d’euros la construction de cette interconnexion électrique. Le financement accordé par la BEI se matérialise sous la forme de prêts à Red Eléctrica, le gestionnaire espagnol du réseau de transport, et à RTE, son homologue français. Les parties ont signé le 16 juin dernier, au siège de la BEI à Luxembourg, les premières tranches, pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. Ce soutien financier s’ajoute à la subvention de l’UE de 578 millions d’euros affectée à ce projet au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Il s’agit en effet d’un projet d’intérêt commun phare dans lequel la BEI, la Commission européenne, Red Eléctrica et RTE unissent leurs forces pour consolider les interconnexions électriques transfrontalières et ainsi l’ensemble du réseau énergétique européen. « Le soutien de la BEI à l’interconnexion électrique entre l’Espagne et la France sera un élément clé pour assurer que la Péninsule Ibérique ne soit plus une île énergétique. Cet accord favorisera une évolution majeure dans l’intégration énergétique, qui est un domaine important pour la compétitivité et la souveraineté stratégique de l’Union européenne » souligne Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. La construction de l’interconnexion du golfe de Gascogne a déjà été lancée par Inefe, une coentreprise réunissant RTE et Red Eléctrica, et sa mise en service est prévue pour 2028. Le projet permettra alors de doubler la capacité d’échange d’électricité entre la France et l’Espagne, la portant à 5 000 mégawatts (MW). Cela se traduira par une énergie plus propre, plus sûre et plus abordable pour des millions de citoyens, et en quantité suffisante pour alimenter chaque année quelques millions de foyers en électricité propre, permettant d’éviter le rejet de 600 000 tonnes de CO₂ par an.

« Cela illustre la volonté de l’Espagne et de la France d’aller plus loin pour décarboner nos économies »

Le projet renforcera la capacité d’interconnexion entre la France et l’Espagne, contribuant ainsi aux progrès de la péninsule ibérique vers l’objectif fixé par l’UE pour les États membres d’atteindre au moins 15 % de capacité de production installée interconnectée d’ici 2030. Le projet du golfe de Gascogne, associé au projet souterrain entre Baixas et Santa Llogaia ainsi qu’à l’amélioration de l’infrastructure existante Argia-Hernani, contribuera à améliorer la capacité d’interconnexion entre la péninsule ibérique et le reste de l’Europe, tout en favorisant une meilleure intégration de celle-ci au sein du marché énergétique européen. « Aujourd’hui marque une étape importante pour le projet du golfe de Gascogne, qui renforcera la solidarité entre la France et l’Espagne, tout en contribuant au développement des échanges d’électricité compétitive et à faibles émissions de carbone dans toute l’Europe. Aux côtés des institutions européennes, comme la BEI, et d’autres gestionnaires de réseau de transport européens, RTE est déterminée à faire en sorte que le réseau électrique français soit en mesure de jouer son rôle de carrefour européen de l’électricité, notamment grâce à d’importants projets de renforcement visant à éviter les limitations internes, comme le prévoit notre récente stratégie de développement du réseau » ajoute Thomas Veyrenc, membre du Directoire de RTE, directeur général en charge de l’Economie, de la Stratégie et des Finances. Et Marc Ferracci, ministre français de l’industrie et de l’énergie de conclure : « Nous sommes très contents de la signature de la première tranche de financement de ce projet d’interconnexion entre la France et l’Espagne qui va passer par le golfe de Gascogne. Cela permettra de doubler la capacité de transport d’électricité entre les 2 pays avec 400 km de connexion. C’est très important parce que cela illustre la volonté de l’Espagne et de la France d’aller plus loin pour décarboner nos économies et montre la solidarité qui existe pour relever le défi de la sécurité énergétique de l’Europe. »