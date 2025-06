OKWIND lance AutonoMEA une solution unique dâ€™autoconsommation optimisÃ©e en France

Alors que les exploitations agricoles et les entreprises luttent pour garantir la pérennité de leur activité, sécuriser leur approvisionnement en énergie devient un enjeu majeur. OKWIND dévoile AutonoMEA, une innovation pour aider les entreprises et les agriculteurs à se sécuriser au maximum face au risque de l’électricité. De quoi accélérer la notion d’autonomie énergétique !

Grâce à sa solution d’autoconsommation optimisée, OKWIND permet à ses clients de produire leur propre électricité localement et de la consommer au meilleur moment pour ainsi atteindre un taux d’autonomie énergétique de 80%. AutonoMEA combine un tracker solaire, générateur d’énergie au rendement maximisé, à un système de stockage intelligent pour s’adapter au plus près à la consommation de ses clients.

Répondre à un besoin croissant de souveraineté énergétique

Face à la pression croissante sur les ressources énergétiques, l’autoconsommation n’est plus un simple choix technique : c’est un enjeu économique, écologique et stratégique. Dans un contexte marqué par l’instabilité des prix de l’énergie — alimentée par des mécanismes tarifaires complexes, des fluctuations réglementaires (comme la fin de l’ARENH), et des enjeux géopolitiques — les incertitudes ne cessent de croître, renforçant les perspectives de hausse durable des coûts. Par ailleurs, l’approvisionnement énergétique lui-même devient incertain : diversité d’acteurs, marché libre, multiplicité des fournisseurs, contrats peu lisibles… autant de facteurs qui rendent la maîtrise des risques impossibles pour les consommateurs. Produire et consommer sa propre énergie solaire grâce à AutonoMEA de OKWIND permet de reprendre le contrôle sur son énergie, sécuriser son approvisionnement, dérisquer son activité, stabiliser ses charges et s’inscrire durablement dans un modèle énergétique local et résilient.

Une nouvelle génération de trackers solaires plus puissants

Avec sa gamme TREA, OKWIND propose une nouvelle génération de trackers solaires plus puissants et adaptés à chaque niveau de consommation.

Le TREA 40000 passe de 23,2 kWc à 24,5 kWc pour une production moyenne de 41 000 kWh/an en Bretagne (jusqu’à 59 000 kWh/an dans le sud de la France). Il couvre les forts besoins en électricité.

Le TREA 29000-R passe de 17 kWc à 17,2 kWc pour une production de 31 000 kWh/an en Bretagne (+ jusqu’à 45 000 kWh /an dans le sud de la France). Il est destiné aux consommations intermédiaires ou aux installations hybrides.

Ces trackers solaires, faiblement consommateurs d’espace, permettent une optimisation foncière et énergétique sans compromis sur la performance. Associés à une solution de stockage intelligent par batteries, le MEA Stock 100, ils permettent de couvrir des pics irréguliers de consommation en journée et/ou des besoins en électricité la nuit. L’outil de supervision OKWIND permet également d’anticiper les conditions météorologiques ainsi que les tarifications heures pleines et heures creuses et donc de consommer au moment le plus optimal.

Une réponse concrète aux enjeux de résilience énergétique

Aujourd’hui l’enjeu n’est plus uniquement la réduction de facture, mais la sécurisation de l’activité. Ces nouvelles technologies s’adressent en priorité aux acteurs de terrain : agriculteurs, exploitants laitiers, éleveurs, PME industrielles… OKWIND leur permet de réduire leur exposition aux risques. Plus de 5 000 sites sont déjà équipés de solutions OKWIND. Avec AutonoMEA, l’entreprise permet à ses clients de passer un cap : certains peuvent désormais attendre jusqu’à 80% d’autonomie énergétique, un bond décisif vers la résilience énergétique locale. OKWIND démontre ainsi qu’il est possible d’accélérer la transition énergétique de façon concrète, pragmatique et locale. En combinant production solaire et stockage intelligent, les entreprises peuvent s’inscrire dans un modèle énergétique plus durable, maîtrisé et économiquement pertinent, tout en réduisant leur empreinte carbone. Autonomie, sobriété et performance : la résilience énergétique devient une réalité.