TotalEnergies inaugure sa centrale solaire de Moussoulens dans le dÃ©partement de lâ€™Aude

TotalEnergies a inauguré le 22 mai dernier la centrale photovoltaïque à Moussoulens dans l’Aude. Sur un terrain d’une superficie de 9 hectares acquis par le Groupe Ortec, qui s’est chargé de sa dépollution préalable, la centrale solaire d’une capacité de 4,4 MWc génère annuellement plus de 5,9 GWh d’électricité bas carbone. Cette production couvre l’équivalent de la consommation électrique de 3 600 personnes et permet d’éviter 132 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Cette centrale solaire constitue un exemple concret de la manière dont les anciennes friches industrielles peuvent être réhabilitées et mises à profit à la fois pour générer de l’énergie durable pour le département mais aussi des retombées économiques pour le territoire. « Expert du traitement des sites et sols pollués, le Groupe Ortec s’est engagé sur le long terme aux côtés de TotalEnergies pour convertir le site de Moussoulens en une zone de production d’énergie photovoltaïque. Donner une seconde vie à d’anciens sites industriels est un puissant levier pour lutter contre l’artificialisation des sols et le changement climatique » déclare de son côté Ludovic Romero, Directeur Département Dépollution du Groupe Ortec.

La centrale solaire de Moussoulens est également un modèle de participation citoyenne. Grâce à une campagne de financement participatif réussie, 63 prêteurs ont contribué à hauteur de 550 000 €. Grâce à cela, les riverains ont pu participer à la transition énergétique de leur territoire tout en bénéficiant de retombées économiques directes. « Nous sommes très heureux d’avoir collaboré avec le Groupe Ortec dans la mise en œuvre de ce projet porteur de sens qui redonne de la valeur à un terrain qui a été marqué par l’activité humaine. Ce type d’aventure nous conforte dans notre approche pragmatique des énergies renouvelables. C’est avec des acteurs industriels, des collectivités et des agriculteurs que le futur de la production d’électricité se construit. » déclare Alexandre Morin, Directeur Développement, TotalEnergies Renouvelables France.

Encadré

Les activités renouvelables dans l’Aude de TotalEnergies

Les équipes de TotalEnergies exploitent 17 sites opérés (éolien, solaire et hydroélectricité) dans le département de l’Aude pour une puissance cumulée de près de 76 MW à fin mars 2024. Grâce à ces centrales de production d’électricité verte, TotalEnergies produit annuellement environ 131 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de près de 76 000 habitants.