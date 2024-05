Qair rejoint le French Tech Next40

Qair, énergéticien indépendant du renouvelable, est fier d’être reconnu comme l’une des 40 entreprises les plus prometteuses et performantes de France en intégrant la promotion 2024 du programme French Tech Next40.

Qair, déjà lauréat du Next120 l’année passée, franchit un nouveau jalon en étant sélectionné pour une seconde année consécutive, cette fois dans le Next40.

Le French Tech Next40 est un programme de l’État lancé en 2019 par la Mission French Tech et dédié aux entreprises les plus performantes et en capacité de devenir des leaders technologiques de rang international.

Des critères de sélection 2024 particulièrement exigeants

Le French Tech Next40 s’adresse aux entreprises à fort potentiel, sélectionnées en se basant sur des critères objectifs pour évaluer leur potentiel de croissance, que ce soit à travers l’analyse de la confiance des clients (croissance des revenus) ou des investisseurs (levées de fonds). Pour la promotion 2024, la Mission French Tech a ajusté les critères de sélection du French Tech Next40/120 : les 120 places sont maintenant équitablement réparties entre celles basées sur les revenus (60 places) et celles basées sur les levées de fonds (60 places). Cette promotion 2024 est également celle d’une approche de la performance plus complète, intégrant des enjeux de transition écologique et de parité.

À l’avant-poste des futures filières française de l’éolien flottant et de l’hydrogène renouvelable

Pour Qair, cette reconnaissance témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur de la transition énergétique. Le Groupe se positionne en pionnier dans des secteurs innovants comme l’éolien en mer flottant et l’hydrogène renouvelable, et construit aujourd’hui le socle de filières industrielles françaises appelées des vœux de l’État. « Nous sommes très heureux d’intégrer le prestigieux Next40 et de figurer parmi les entreprises les plus performantes en France » déclare Louis Blanchard, président du groupe Qair. « Cette reconnaissance vient confirmer le soutien de l’État à nos projets et nous conforte dans l’idée que notre entreprise est sur la bonne voie pour devenir un acteur majeur des énergies renouvelables en France et dans le monde. »

Quid de Qair ?

Qair est un énergéticien indépendant du renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des projets solaires, éoliens terrestres et en mer, hydroélectriques, hydroliens, de valorisation de déchets, de stockage et de production d’hydrogène renouvelable. Avec plus d’ 1 GW de capacité en opération, les 640 collaborateurs du groupe développent un pipeline de 35 GW dans 20 pays à travers l’Europe, l’Amérique Latine et l’Afrique. Notre ambition est de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.