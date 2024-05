ABB inaugure une nouvelle usine écoénergétique de 20 millions d’euros en Belgique

Le nouveau site d’Evergem s’inscrit dans l’initiative Mission to Zero™ d’ABB, qui vise à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) des sites d’ABB et de ses clients, en leur fournissant une feuille de route pour la décarbonation. L’optimisation énergétique, de nouveaux équipements et une nouvelle centrale photovoltaïque devraient permettre de réaliser des économies d’énergie opérationnelles annuelles de plus de 9 400 MWh. Détails !

ABB investit 20 millions d’euros dans un nouveau site de fabrication de moulage par injection à Evergem, près de Gand en Belgique. Afin de répondre à la demande croissante de solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables en Europe, cette usine moderne a été conçue en tenant compte des dernières normes en matière d’efficacité énergétique. Cela se matérialise par l’intégration de nouvelles machines de moulage par injection, l’adoption de technologies numériques avancées et la mise en place de solutions d’automatisation de pointe. Elle remplace une installation existante qui a rejoint ABB dans le cadre de l’acquisition de GE Industrial Solutions en 2018.

Une économie d’environ 2,5 millions d’euros par an

Cette initiative devrait se traduire par une réduction des émissions d’eq CO 2 de plus de 6 700 tonnes et une baisse de la consommation d’énergie de plus de 9 400 MWh par an par rapport à 2019 dans l’installation précédente. En conséquence, les coûts énergétiques pourraient diminuer d’environ 2,5 millions d’euros par an. Les 1 330 panneaux solaires installés sur le toit vont produire 10 % de l’énergie nécessaire au site équipé de machines à haut rendement énergétique. Le reste proviendra de sources d’énergie verte certifiées. L’éclairage LED, les chargeurs de véhicules électriques (VE), les pompes à chaleur, les circuits d’eau de refroidissement et une nouvelle installation de ventilation contribuent également à la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de carbone. Le site d’Evergem surveille et optimise en permanence l’utilisation de l’énergie, en s’appuyant sur les propres solutions numériques d’ABB comme ABB Ability™ Building Analyzer. Cette offre suit les données des bâtiments et les utilités en temps réel afin de fournir des informations exploitables pour optimiser l’efficacité énergétique. Ces solutions, associées à l’utilisation d’énergies vertes et de pompes à chaleur, facilitent également la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de CO 2 . D’autres technologies numériques, telles qu’un système de gestion des bâtiments, complèteront l’installation dans les mois à venir afin de contribuer davantage à l’efficacité énergétique.

Réduire les émissions et développer les énergies renouvelables

Mike Mustapha, Président de la division Smart Buildings d’ABB Electrification déclare : « La démarche Mission to Zero™ à Evergem est un exemple significatif de notre objectif de favoriser une société à faibles émissions de carbone et de notre engagement à accélérer la transition vers une fabrication plus durable. Ce site avancé est conçu non seulement pour répondre aux besoins actuels, mais également à la demande future. L’intégration de technologies de pointe et de processus innovants susceptibles d’optimiser l’efficacité et la productivité aujourd’hui et dans les années à venir constituera un terrain de formation et une feuille de route en matière de durabilité pour nos collaborateurs et nos clients. Nous continuerons à combiner les technologies numériques avec des mesures qui réduisent la consommation d’énergie et augmentent les sources d’énergie renouvelable à Evergem en 2024 et au-delà ». Afin de favoriser une société à faibles émissions de carbone, ABB adopte une approche scientifique rigoureuse pour ses objectifs de neutralité carbone, conformément à la norme « Net-Zero » de l’initiative Science Based Targets (SBTi). ABB s’associe à ses clients pour réduire les émissions et développer les énergies renouvelables. Le programme évolutif, Mission to Zero™, couvre la production et la gestion de l’énergie, ainsi que l’automatisation des bâtiments pour les opérations industrielles et commerciales.