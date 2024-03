Avidsen lÃ¨ve le voile sur SORIA, une station solaire connectÃ©e, au service de lâ€™autoconsommation !

L’entreprise tourangelle Avidsen, experte en domotique depuis 25 ans, franchit un nouveau cap dans les services qu’elle propose et se lance sur le marché de l’autoconsommation. Elle propose désormais des panneaux solaires Plug & Play pour permettre à chacun de produire sa propre électricité. Explications !

SORIA, c’est…Un kit prêt à l’emploi, composé de 4 panneaux photovoltaïques monocristallins qui peuvent produire 100 watts chacun, pour un total de 400watts.Un kit connecté, intégré à l’application Avidsen Home. Chez lui ou à distance, l’utilisateur suit sa production en temps réel sur son smartphone. C’est un kit compatible avec tous les types de logements :

➔Les résidents d’une maison avec jardin peuvent opter pour la pose au sol

➔Les occupants d’une maison avec un grand mur peuvent suspendre le kit solaire

➔Les propriétaires d’appartement peuvent fixer le kit solaire à leur balcon

La station solaire SORIA est compatible avec tous les types de compteurs électriques présents dans les habitations. C’est la garantie d’une intégration aisée dans tous les foyers. Le bénéfice pour l’utilisateur est clair. En s’équipant avec Soria, l’utilisateur choisit de réaliser des économies en effaçant la consommation des appareils en veille de son logement. Ces derniers, inutilisés, restent actifs mais ne génèrent plus de dépense. Au prix actuel conseillé de 499,99€, le kit solaire Soria est rentabilisé en deux à trois ans. Avec une capacité de production de 400 watts, le kit solaire connecté Avidsen Soria peut gommer la consommation des appareils ou accessoires restés en veille la journée : box internet, four, four micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, radio-réveil, objets connectés, éclairages extérieurs… La consommation médiane instantanée d’un foyer français pour lesappareils en veille est comprise entre 150 et 350 Watts. La production du kit solaire Avidsen Soria couvre donc, à minima les besoins des appareils éteints mais branchés !

Soria, éloge de la simplicité

De l’achat jusqu’à l’utilisation, le kit solaire Soria d’Avidsen se distingue par sa simplicité d’installation puis d’utilisation. L’approche fait dans le Cash & Carry. Le colis qui contient le kit solaire complet est compact et pèse 30 kilos. Le client achète son équipement solaire et repart immédiatement avec. L’emballage a été conçu pour rentrer dans le coffre d’une citadine. Pas besoin de louer une camionnette, ni de faire appel à un transporteur. Plug & Play30 minutes, c’est le temps nécessaire à l’installation du kit solaire pour la pose au sol. La fixation, solide, s’effectue simplement sur les supports fournis. Les panneaux légers, de 5,2kilos chacun, sont plus maniables qu’une solution composée d’un seul panneau. L’utilisateur peut effectuer la mise en place seul. La suite est simple et intuitive: L’utilisateur branche ses panneaux solaires posés ou fixés, sur une prise électrique extérieure classique, et il peut commencer à produire son énergie solaire! Dans le même temps, l’appairage au réseau wifi se fait automatiquement avec l’application Avidsen Home et qui permet de suivre la production des panneaux.

Une station solaire connectée pour le confort de l’utilisateur

Soria fonctionne avec l’application gratuite Avidsen Home, son écosystème d’accessoires et d’objets connectés. L’utilisateur peut commencer son expérience Avidsen Home avec Soria et poursuivre son immersion dans une maison connectée accessible en ajoutant Soria à sa gamme d’objets connectés Avidsen. Depuis l’application Avidsen Home, l’utilisateur peut :

➔Suivre sa production en temps réel

➔Comparer sa consommation d’un mois sur l’autre

➔Consulter son historique de production

Le panneau continue de collecter et de produire de l’énergie même lorsqu’il est déconnecté de l’application. L’utilisateur bénéficie de l’énergie produite par sa station Soria même s’il ne désire pas installer l’application.

Une solution évolutive

Grâce à sa conception modulaire, le kit solaire Soria peut être étendu en ajoutant un deuxième kit, permettant de produire jusqu’à 800 watts. En imaginant une orientation pour chaque kit–un au sud, le deuxième au sud-ouest par exemple–l’utilisateur optimise sa production en se calquant au mieux sur le mouvement du soleil. Avidsen fait le choix de proposer une orientation à 30°, fixe. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un rendement optimisé toute l’année. Les panneaux solaires monocristallins ont été retenus car ils offrent un meilleur rendement, tout en présentant une esthétique homogène et sobre

Encadré

Informations pratiques

Disponibilité et prix : le kit solaire Soria sera disponible à partir du mois d’avril auprès des revendeurs habituels, au prix conseillé de 499,90€ TTC. L’accompagnement personnalisé du client est un engagement fort des collaborateurs Avidsen. Au service après-vente basé à Tours, huit hotliners pourront répondre aux questions des consommateurs : installation, démarches administratives…