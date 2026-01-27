TotalEnergies fournira 800 GWh d’électricité renouvelable au papetier SWM pendant 10 ans

TotalEnergies et SWM, acteur majeur de l’industrie papetière, annoncent la signature d’un contrat pour la fourniture d’électricité renouvelable avec un profil de livraison constant (Clean Firm Power) aux trois usines de SWM en France (Papeteries de Saint Girons, PDM Industries et LTR Industries).

Le contrat PPA entre TotalEnergies et SWM débute en janvier 2026 pour 10 ans et représentera un volume total de 800 GWh. TotalEnergies fournira cette électricité à partir d’environ 50 MW issus de son portefeuille d’actifs de production renouvelable existants en France pour garantir à SWM une électricité compétitive, stable et à faible intensité carbone, répondant aux besoins de l’industrie papetière.

« Nous nous réjouissons d’accompagner SWM dans sa démarche de décarbonation et sa recherche de compétitivité grâce à nos solutions “clean firm power”. Ce contrat illustre la capacité de TotalEnergies à proposer des offres sur-mesure, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients industriels en France. Ces solutions s’appuient sur notre portefeuille de production intégrée combinant à la fois actifs renouvelables et actifs flexibles » a déclaré Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power & Integration chez TotalEnergies.

« Cet accord sécurise la moitié de nos besoins en électricité en France à partir de sources renouvelables pour la prochaine décennie, une étape décisive vers notre engagement de réduire significativement nos émissions de Scope 1 et 2 d’ici 2033. Pour une industrie électro-intensive comme la nôtre, il ne s’agit pas seulement d’une avancée environnementale ; c’est un investissement stratégique qui nous offre une meilleure prévisibilité des coûts et renforce notre capacité à proposer à nos clients des solutions véritablement durables », s’est réjoui Giuliano Scilio, Vice President & CIO chez SWM.