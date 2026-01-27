PremiÃ¨res rencontres FLEXINERGIE Ã  Lyon le 10 mars prochain : oÃ¹ comment intÃ©grer au mieux les EnR au rÃ©seau !

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) lance la 1Ã¨re Ã©dition des Rencontres FLEXINERGIE intitulÃ©e Â« FlexibilitÃ©Â du SystÃ¨me EnergÃ©tique : la responsabilitÃ© croissante des renouvelables Â». Cet Ã©vÃ©nement se tiendra le mardi 10 marsÂ 2026 Ã Lyon Eurexpo, Ã partir de 13h30, en marge des salons Expobiogaz et Open Energies. Avec le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, la flexibilitÃ© devient un enjeu central pour renforcer laÂ performance, la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et la dÃ©carbonation du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique national. Conscient deÂ cette prioritÃ©, le SER sâ€™est structurÃ©e en 2025 en crÃ©ant une commission flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique.

Au programme de cette demi-journÃ©e, des tables rondes et ateliers autour de 3 grandes thÃ©matiques :

Comment capitaliser sur l’abondance d’Ã©lectricitÃ© renouvelable compÃ©titive pour accÃ©lÃ©rer l’Ã©lectrification des usages en France ?

Comment combiner flexibilitÃ© de la consommation et flexibilitÃ© de la production pour dynamiser le marchÃ© des contrats de grÃ© Ã grÃ© (CPPA) et l’autoconsommation ?

Comment transformer le Â« foisonnement Â» des diffÃ©rents vecteurs Ã©nergÃ©tiques en leviers de dÃ©carbonation, afin de convertir l’intermittence en opportunitÃ© pour les consommateurs ?

Les Ã©quipes du SER seront Ã©galement prÃ©sentes sur le stand SER nÂ°6.1E36 pour Ã©changer tout au long des salons.

Informations pratiques

1Ã¨res rencontres FLEXINERGIE – Â« FlexibilitÃ© du SystÃ¨me EnergÃ©tique : la responsabilitÃ© croissante des renouvelables Â»

Mardi 10 mars 2026 / 13h30 â€“ 18h00

Lyon Eurexpo