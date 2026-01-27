Dualsun lance SunAcademy : 1,1 M€ pour briser les silos du solaire et accélérer la reconversion énergétique

Lauréat du programme européen LIFE Clean Energy Transition, Dualsun annonce le lancement de SunAcademy, un projet ambitieux pour transformer la formation aux métiers du solaire et du chauffage. Objectif : créer une référence nationale qui brise les silos entre les professions du solaire, de l’électricité et du génie thermique. SunAcademy se donne 24 mois pour professionnaliser la filière et sécuriser la transition énergétique des logements français.

« La transition énergétique ne pourra pas se faire sans une montée en compétences massive et cohérente des professionnels. Avec SunAcademy, nous passons d’une logique de formations isolées à une logique de parcours, reliant vocations, formations et emplois ». Jérôme Mouterde, directeur général de Dualsun, a fait de la formation un élément prépondérant du développement massif des renouvelables.

Un projet ambitieux soutenu par l’Union européenne

Avec 10 millions de résidences principales qui utilisent des énergies fossiles pour le chauffage en France (source : SDES), former massivement et efficacement des professionnels de la décarbonation s’impose. Impliqué depuis des années pour structurer la filière solaire et participer à la formation des professionnels en France, jusqu’à la création en 2023 de la Dualsun Académie à Marseille puis en 2024 à Rillieux-la-Pape (Rhône), Dualsun franchit aujourd’hui une étape clé pour changer d’échelle. En remportant l’appel à projets LIFE-2024-CET-BUILDSKILLS, Dualsun et la Dualsun Académie créent SunAcademy, dotée d’un financement européen de 1,1 million d’euros. Ce dispositif inédit vise à structurer et coordonner la formation de la main-d’œuvre à l’échelle nationale, selon un modèle ensuite duplicable.

SunAcademy renforce l’accessibilité des formations

Depuis 2023, la Dualsun Académie a déjà formé près de 2 000 apprenants, grâce à une pédagogie ancrée dans le terrain et centrée sur le geste. En créant SunAcademy, Dualsun affirme une vision inclusive de la formation, accessible à des profils variés et intégrée dans des parcours professionnels cohérents. SunAcademy s’adapte à la diversité des parcours et des niveaux de compétences initiales, et s’inscrit dans les dispositifs de reconversion professionnelle. Pensée comme une architecture modulaire, SunAcademy s’appuiera sur des parcours de reconversion reconnus et finançables. SunAcademy inscrira progressivement ses formations dans les cadres nationaux de certification, permettant à tous (salariés, demandeurs d’emploi, indépendants) d’accéder à des parcours techniques exigeants, certifiés et adaptés au marché.

Objectif : plus de 1 700 professionnels formés et certifiés en deux ans

27 programmes de formation au solaire photovoltaïque, thermique et hybride, et compétences clés du génie énergétique résidentiel (pompes à chaleur, climatisation, stockage) seront mis en place. Des formats pédagogiques diversifiés, présentiel, bootcamps intensifs, e-learning, formats courts pour la montée en compétences, formats longs pour la reconversion, et outils immersifs comme la réalité virtuelle apporteront beaucoup de flexibilité dans les parcours de formation. Le décloisonnement des savoir-faire pour des chantiers énergétiques plus ambitieux est d’ailleurs déjà une réalité opérationnelle au sein de la Dualsun Académie depuis sa certification QualiPAC. Objectif : plus de 1 700 professionnels formés et certifiés en deux ans, qu’il s’agisse d’artisans, de nouveaux entrants ou de personnes en reconversion. « Pendant longtemps, on a formé les installateurs “en silos” : solaire d’un côté, pompes à chaleur de l’autre. Avec le recul, c’était une limite, parce qu’un chantier énergétique ambitieux exige une vision globale du logement. C’est précisément ce que nous corrigeons à la Dualsun Académie et désormais via SunAcademy : décloisonner les savoir-faire, grâce à des plateaux techniques en conditions réelles réunissant tous les types de PAC, pour construire des parcours hybrides solaire–PAC, y compris en solarothermie » conclut David Calmet, référent pédagogique – Dualsun Académie.

Encadré

SunConnect : 1er portail national transversal

Au cœur du dispositif, le portail déjà opérationnel SunConnect répond à un double objectif. Dans un premier temps : aider les professionnels à structurer leurs parcours de formation, notamment de reconversion, en orientant chaque profil vers les parcours les plus adaptés. Ce portail aura vocation à rassembler aussi largement que possible l’ensemble des formations qualitatives disponibles en France liées au génie climatique du bâtiment – au sein de la Dualsun Académie, mais aussi auprès d’autres acteurs. Dans un second temps : le portail fera le lien entre formation et emploi, en connectant apprenants et employeurs selon leurs besoins. SunAcademy facilitera ainsi les recrutements pour sécuriser durablement la filière.