TotalEnergies fournira 1 GW de capacitÃ© solaire pour alimenter les data centers texans de Google pendant 15 ans

TotalEnergies a signÃ© deux nouveaux contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© long terme (PPA) pour fournir 1Â GW de capacitÃ© solaire â€“Â soit 28Â TWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable sur 15 ansÂ â€“ aux data centers de Google situÃ©s au Texas.

Lâ€™Ã©lectricitÃ© qui alimentera les data centers de Google au Texas proviendra de deux parcs solaires dÃ©tenus par TotalEnergies et en cours de dÃ©veloppement dans l’Ã‰tatÂ : Wichita (805Â MWc) et Mustang Creek (195Â MWc), dont la construction devrait dÃ©buter au deuxiÃ¨me semestre 2026. Â«â€‰Nous nous rÃ©jouissons de fournir de l’Ã©lectricitÃ© renouvelable aux installations de Google au Texas. Ces deux accords reprÃ©sentent le plus important volume d’achat d’Ã©lectricitÃ© renouvelable jamais signÃ© par TotalEnergies aux Ã‰tats-Unis. Ils tÃ©moignent de notre stratÃ©gie consistant Ã livrer des solutions renouvelables sur mesure pour rÃ©pondre aux besoins des acteurs du numÃ©rique et notamment des data centersâ€‰Â», a dÃ©clarÃ© Marc-Antoine Pignon, directeur Renouvelables de TotalEnergies aux Ã‰tats-Unis. Â«â€‰Avec ces PPAs, TotalEnergies rÃ©pond aussi au dÃ©fi de la disponibilitÃ© du foncier et de l’alimentation Ã©lectrique des data centers en ouvrant des possibilitÃ©s de collocation Ã grande Ã©chelle.â€‰Â»

Une solution fiable pour accompagner dÃ¨s aujourd’hui le dÃ©veloppement de l’IA

Ces PPAs d’une capacitÃ© totale de 1Â GW s’ajoutent Ã ceux de 1,2 GW rÃ©cemment signÃ©s par Clearway, dÃ©veloppeur de projets renouvelables basÃ© en Californie et dÃ©tenu Ã 50Â % par TotalEnergies, pour alimenter les data centers de Google sur les marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ© rÃ©gionaux d’ERCOT (Texas), PJM (Nord-Est) et SPP (Centre). Les parcs solaires Wichita et Mustang Creek gÃ©nÃ©reront d’importantes retombÃ©es pour les populations locales. Plusieurs centaines d’emplois seront crÃ©Ã©s pendant la construction, et d’importantes recettes fiscales contribueront au financement des services publics pendant toute la durÃ©e de vie des projets. Â«Â Soutenir un rÃ©seau Ã©lectrique solide, stable et abordable est une prioritÃ© absolue Ã mesure que nous dÃ©veloppons notre infrastructureÂ Â», a dÃ©clarÃ© Will Conkling, Directeur Clean Energy and Power chez Google. Â«Â Notre accord avec TotalEnergies apporte une nouvelle capacitÃ© de production indispensable au systÃ¨me local, augmentant la quantitÃ© d’Ã©lectricitÃ© fiable et abordable disponible pour l’ensemble de la rÃ©gion.Â Â»

EncadrÃ©

TotalEnergies et les EnR aux Etats-Unis

TotalEnergies dispose d’un portefeuille de 10â€¯GW de capacitÃ© brute d’actifs terrestres solaires, Ã©oliens et de stockage par batteries en opÃ©ration auxâ€¯Ã‰tatsâ€‘Unis, dont 400â€¯MW sur le marchÃ© PJM dans le Nordâ€‘Est du pays et 5â€¯GW sur le marchÃ© ERCOT au Texas.