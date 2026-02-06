Desirada solaire Ã  lâ€™aÃ©roport de Guadeloupe

TotalEnergies et lâ€™AÃ©roport International Guadeloupe Maryse CondÃ© sâ€™associent pour dÃ©velopper l’une des plus grandes centrales solaires du territoire. Ca plane pour le solaire aux AntillesÂ !

TotalEnergies a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©e laurÃ©ate de lâ€™Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt (AMI) lancÃ© en 2023 par la SAGPC SA1, pour le dÃ©veloppement, la construction et lâ€™exploitation dâ€™une centrale solaire sur un terrain dÃ©laissÃ© de lâ€™AÃ©roport International Guadeloupe Maryse CondÃ©.

Plus de 11 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an

Avec une puissance installÃ©e de 6,5 MWc, le projet comprendra 14 000 modules photovoltaÃ¯ques et produira plus de 11 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an, faisant de cette centrale solaire lâ€™une des plus importantes de Guadeloupe. Cette production correspond Ã la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 7 000 habitants, soit prÃ¨s de 13 % de la population de la commune des Abymes. 2,5 MWc seront dÃ©diÃ©s Ã lâ€™autoconsommation de lâ€™aÃ©roport, ce qui permettra de couvrir jusquâ€™Ã 30 % de sa consommation Ã©lectrique annuelle. Â« Ce projet illustre parfaitement notre volontÃ© dâ€™accompagner la transition Ã©nergÃ©tique de la Guadeloupe en nous appuyant sur notre prÃ©sence historique dans cette rÃ©gion et notre expertise dans les projets d’Ã©nergies renouvelables. Â» a dÃ©clarÃ© Olivier Wattez, Directeur adjoint DÃ©veloppement Outre-mer, TotalEnergies Renouvelables France. Â« Nous nous rÃ©jouissons dâ€™avoir Ã©tÃ© choisis par Guadeloupe Maryse CondÃ© pour revaloriser ce dÃ©laissÃ© aÃ©roportuaire et renforcer la production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et locale sur le territoire. Cette centrale dÃ©montre une nouvelle fois notre capacitÃ© Ã nous intÃ©grer dans un Ã©cosystÃ¨me aÃ©roportuaire. Â»

Â«Â Une plateforme aÃ©roportuaire Ã Ã©nergie positiveÂ Â»

Ce projet Ã©vitera lâ€™Ã©mission de 3 400 tonnes de COâ‚‚ par an et contribuera ainsi Ã la rÃ©duction des Ã©missions associÃ©es aux activitÃ©s aÃ©roportuaires, tout en renforÃ§ant lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du territoire. Il sâ€™inscrit Ã©galement dans une dynamique de dÃ©veloppement Ã©conomique local et permettra de gÃ©nÃ©rer des retombÃ©es en matiÃ¨re dâ€™emploi pendant les phases de construction et dâ€™exploitation. Â« Nous sommes heureux et fiers de ce partenariat avec TotalEnergies qui va permettre Ã Guadeloupe Maryse CondÃ© de franchir une nouvelle Ã©tape significative dans sa nÃ©cessaire transition Ã©cologique, en devenant, grÃ¢ce Ã cette nouvelle centrale photovoltaÃ¯que de dimensions exceptionnelles, une plateforme aÃ©roportuaire Ã Ã©nergie positive Â» a indiquÃ© Alain BiÃ¨vre, PrÃ©sident du Directoire de lâ€™aÃ©roport Guadeloupe Maryse CondÃ©. Â« Nous poursuivrons ainsi notre croissance avec une empreinte carbone maÃ®trisÃ©e. Â»