Â« Notre Energie Vitrolles Â» : pour CEPAC, De Gaulle Fleurance tombe Ã  pic

La Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC, conseillÃ©e par De Gaulle Fleurance, met en place le financement bancaire de 8,7 millions dâ€™euros de Â«Â Notre Ã‰nergie VitrollesÂ Â», le portefeuille de projets photovoltaÃ¯ques en autoconsommation dÃ©veloppÃ© par SerenySun et Watteos.

La Caisse dâ€™Epargne CEPAC, conseillÃ©e par De Gaulle Fleurance, accompagne SerenySun et Watteos dans le financement de la communautÃ© dâ€™Ã©nergie Â« Notre Ã‰nergie Vitrolles Â», portÃ©e par la Ville de Vitrolles avec le soutien de la RÃ©gion Sud.

Une production annuelle estimÃ©e Ã prÃ¨s de 8 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable

DÃ©veloppÃ© par le groupement constituÃ© de SerenySun et Watteos, dans le cadre dâ€™un contrat de concession signÃ© avec la Ville de Vitrolles, le projet Notre Ã‰nergie Vitrolles reprÃ©sente une puissance de 6 MWc et une production annuelle estimÃ©e Ã prÃ¨s de 8 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 4 000 habitants. Â« Notre Ã©nergie Vitrolles dÃ©montre comment les collectivitÃ©s locales peuvent sâ€™engager dans la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de leur territoire en solarisant leur foncier et en impliquant les entreprises et les riverains dans cette dÃ©marche inclusive, courageuse et pertinente pour tous les acteurs du territoire. Le modÃ¨le de concession et le soutien financier de la CEPAC, permettent de servir lâ€™ambition du projet pour un impact local fort tout en prÃ©servant les finances de la commune Â», explique Donald FranÃ§ois, fondateur de SerenySun.

Un financement bancaire de 8,7 millions dâ€™euros

La Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC arrange la structuration et la mise en place dâ€™un financement bancaire de 8,7 millions dâ€™euros. De Gaulle Fleurance, en qualitÃ© de conseil prÃªteur et dans le cadre dâ€™une phase dâ€™audit juridique prÃ©liminaire pour le groupement, a accompagnÃ© la Caisse dâ€™Epargne CEPAC. Â« La Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC est fiÃ¨re de contribuer au dÃ©veloppement de Notre Ã‰nergie Vitrolles. Financer le dÃ©ploiement des initiatives dâ€™autoconsommation, câ€™est continuer et rÃ©affirmer notre engagement dâ€™accompagner la transition Ã©nergÃ©tique sur nos territoires, axe phare de notre plan stratÃ©gique 2030 pour avancer ensemble vers un avenir plus responsable Â», prÃ©cise JÃ©rÃ©my Estrader, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint de la Caisse dâ€™Epargne CEPAC.

Un projet exemplaire retenu par la RÃ©gion Sud

Par ailleurs, ce projet exemplaire a Ã©tÃ© retenu par la RÃ©gion Sud dans le cadre de son Plan solaire. Notre Ã©nergie Vitrolles bÃ©nÃ©ficie de deux dispositifs de financement, pour un montant global de plus de 800 000 euros :

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â« ParÃ© pour le solaire Â», dÃ©diÃ© Ã la rÃ©novation des toitures en amont de lâ€™installation de centrales photovoltaÃ¯ques ;

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â« AMO OpÃ©ra Â», qui accompagne la crÃ©ation, le montage et le dÃ©veloppement de communautÃ©s dâ€™Ã©nergie en autoconsommation.

Notre Ã‰nergie Vitrolles est une avancÃ©e dans les ambitions de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique du territoire et dÃ©montre la capacitÃ© des acteurs locaux Ã faire naÃ®tre des projets dâ€™autoconsommation (individuelle et collective) inspirants pour les autres collectivitÃ©s.

Â«Â Un modÃ¨le Ã©conomique unique en son genre, durable, compÃ©titif et inclusifÂ Â»

Ces boucles dâ€™autoconsommation permettront dâ€™alimenter une cinquantaine de sites municipaux de la Ville de Vitrolles en Energie Verte Ã tarif maitrisÃ© ainsi que des entreprises, commerces et habitants qui le souhaiteraient. Â« Avec notre approche globale dâ€™amÃ©nageur Ã©nergÃ©tique, nous confirmons notre volontÃ© dâ€™Ãªtre le partenaire clÃ© des collectivitÃ©s dans leur transition Ã©nergÃ©tique. Notre Ã©nergie Vitrolles ouvre la voie Ã un modÃ¨le Ã©conomique unique en son genre, durable, compÃ©titif et inclusif, permettant dâ€™associer collectivitÃ©s, particuliers et entreprises Â», ajoute Albin Garrigue, Directeur gÃ©nÃ©ral de Watteos. Et Sylvie Perrin, avocate associÃ©e, et Anne Kuhanathan, avocate senior manager chez De Gaulle Fleurance de conclure. Â« Le projet Notre Ã‰nergie Vitrolles illustre pleinement le potentiel de lâ€™autoconsommation et du solaire photovoltaÃ¯que au service des territoires. En combinant production locale dâ€™Ã©nergie renouvelable, optimisation du patrimoine bÃ¢ti et bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques pour les collectivitÃ©s, les acteurs locaux et les habitants, cette opÃ©ration contribue concrÃ¨tement Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique des territoires Â».