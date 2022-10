Les consommateurs europÃ©ens pourraient Ã©conomiser 71 milliards dâ€™â‚¬ en 2030 grÃ¢ce Ã  la flexibilitÃ© de leur consommation

Selon une nouvelle étude de DNV publiée par smartEn – Smart Energy Europe et sponsorisée par Eaton, Enel X, EDF et Voltalis, les consommateurs européens pourraient économiser 71 milliards d’euros en 2030, et des économies similaires dans les années suivantes si la flexibilité de la demande était pleinement déployée.

L’étude “Flexibilité de la demande dans l’UE : quantification des avantages en 2030″ vise à combler une lacune importante car aucune autre projection de cette envergure n’a été réalisée jusqu’à présent dans l’UE. Elle constitue une analyse puissante de l’ampleur des réductions d’émissions et des économies de coûts réalisables si les ménages et les entreprises sont autorisés et encouragés à jouer un rôle plus actif sur la flexibilité de la demande en énergie.

Parmi les résultats présentés, il est notamment expliqué que dans l’hypothèse de la pleine activation de la flexibilité des bâtiments, des véhicules électriques et de l’industrie, la situation en 2030 serait la suivante :

37,5 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre économisées ;

11,1 à 29,1 milliards d’euros économisés en investissements dans le réseau de distribution ;

71 milliards d’euros seraient directement économisés par les consommateurs ;

15,5 TWh (61%) correspondraient à la réduction des énergies renouvelables évitée.

2,7 milliards d’euros supplémentaires pourraient être injectés sur la capacité de production de pointe.

« Nous sommes très heureux que, parmi les interventions de conception du marché d’urgence, un objectif de réduction de la demande d’électricité de pointe ait été introduit pour stimuler la consommation flexible en fonction du temps. Comme le souligne l’étude de DNV, le rôle des consommateurs est extrêmement judicieux à la fois maintenant, pour cette situation d’urgence, et en 2030, pour aider à intégrer l’électricité renouvelable et atteindre notre objectif de réduction de 55GHG de manière rentable, » explique Michael Villa, Executive Director de smartEn.

Daniele Andreoli, Head of Demand Response, Enel X Global Retail, souligne : « L’étude représente une étape cruciale pour le développement futur des solutions de flexibilité de la demande, car elle révèle et quantifie clairement le rôle déterminant de la consommation flexible pour réussir de manière durable et rentable la transition énergétique. »

Seydou Kane, Vice President, Public Affairs, Corporate, EMEA, Eaton, ajoute : « Cette étude montre comment les ménages et les entreprises – ceux qui ont traditionnellement payé pour l’énergie – peuvent économiser de l’argent, en gagner et réduire la pression sur le réseau si on les encourage à investir dans des technologies qui leur permettent d’accéder aux avantages de la flexibilité. »

« La flexibilité de la demande représente d’énormes opportunités de réduction des émissions et de gestion de crises. Nous serons ambitieux et prudents dans la promotion et le déblocage des investissements nécessaires uniquement pour les ressources qui peuvent effectivement atteindre la neutralité climatique, » termine Carmen Munoz, Head of downstream activities, EDF R&D.

L’étude DNV est une source précieuse d’informations pour soutenir les prochaines négociations Fit for 55 afin de stimuler le déploiement de ressources énergétiques plus numériques et décentralisées, et l’activation complète de la flexibilité de la demande au profit des consommateurs et de l’ensemble du système énergétique.

smarten.eu/wp-content/uploads/2022/09/SmartEN-DSF-benefits-2030-Report_DIGITAL.pdf