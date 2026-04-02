TotalEnergies et Masdar crÃ©ent une coentreprise d’une valeur de 2,2 milliards de dollars pour accÃ©lÃ©rer la croissance des EnR en Asie

TotalEnergies et Abu Dhabi Future Energy Company PJSC â€“ Masdar ont signÃ© un accord pour crÃ©er une coentreprise dÃ©tenue Ã parts Ã©gales (50/50), d’une valeur de 2,2 milliards de dollars, qui regroupera leurs activitÃ©s renouvelables terrestres dans neuf pays d’Asie. Un accord majeurÂ !

Les Ã‰mirats arabes unis se sont imposÃ©s comme un leader mondial de l’Ã©nergie en dÃ©ployant des projets d’envergure, en investissant avec conviction et en bÃ¢tissant des partenariats durables. Masdar incarne pleinement cette approche. Â«Â Nous sommes fiers d’avoir Ã©tÃ© pionniers dans le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables en Asie centrale et dans le Caucase, et nous disposons d’un portefeuille en expansion dans certains des marchÃ©s Ã plus forte croissance d’Asieâ€‘Pacifique. L’Asie sera le principal moteur de la croissance mondiale de la demande d’Ã©lectricitÃ© au cours de cette dÃ©cennie, et cette collaboration avec TotalEnergies accÃ©lÃ©rera notre dÃ©veloppement sur le continent, en ouvrant de nouvelles opportunitÃ©s pour fournir des solutions Ã©nergÃ©tiques compÃ©titives et fiables Ã nos partenaires et Ã nos clients.Â Â» Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancÃ©es des Ã‰mirats arabes unis et prÃ©sident de Masdar a trouvÃ© un nouveau partenaire pour poursuivre les investissements engagÃ©s dans les EnR en Asie.

Alors que la demande d’Ã©lectricitÃ© accÃ©lÃ¨re en Asie, ce partenariat associe capitaux et expertises afin de dÃ©ployer des projets d’Ã©nergies renouvelables d’envergure pour accompagner la demande. Une fois la transaction finalisÃ©e, la coentreprise deviendra le vÃ©hicule unique des deux partenaires pour le dÃ©veloppement, la construction, la dÃ©tention et l’opÃ©ration de projets solaires et Ã©oliens terrestres et de stockage par batteries en AzerbaÃ¯djan, IndonÃ©sie, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Philippines, Singapour, CorÃ©e du Sud et en OuzbÃ©kistan.

La coentreprise dÃ©tiendra 3 GW d’actifs en exploitation ou en construction et 6 GW d’actifs en dÃ©veloppement avancÃ©, qui devraient Ãªtre mis en service d’ici 2030. Chaque partenaire apportera des actifs de valeur comparable. Â«â€¯Nous nous rÃ©jouissons de la signature de cet accord avec Masdar, qui rÃ©unit deux acteurs majeurs des Ã©nergies renouvelables pour bÃ¢tir un champion des renouvelables en Asie. Il nous permettra d’unir les forces de nos deux entreprises pour dÃ©tenir des positions significatives sur ces marchÃ©s et crÃ©er davantage de valeur que si nous restions seul. Cet accord s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratÃ©gie en matiÃ¨re d’Ã©nergies renouvelables de notre business Integrated Power.â€¯Â», a ajoutÃ© Patrick PouyannÃ©, PrÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de TotalEnergies.

Cette coentreprise renforce le statut d’Abou Dhabi en tant que pÃ´le mondial de leadership Ã©nergÃ©tique, en combinant l’expertise de Masdar et de TotalEnergies pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables Ã travers l’Asie. Â«Â Pour Masdar, cette coentreprise permet de renforcer et de diversifier notre portefeuille, d’ouvrir de nouvelles opportunitÃ©s sur des marchÃ©s attractifs Ã forte croissance, tout en s’associant Ã un partenaire partageant la mÃªme vision afin d’accÃ©lÃ©rer notre dÃ©veloppement et de crÃ©er de la valeur supplÃ©mentaire sur nos marchÃ©s existants Â», a conclu Mohamed Jameel Al Ramahi, Directeur gÃ©nÃ©ral de Masdar. La coentreprise, dont le siÃ¨ge sera Ã©tabli Ã l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), comptera environ 200 collaborateurs issus de TotalEnergies et de Masdar. L’Ã©quipe de direction de la coentreprise sera annoncÃ©e ultÃ©rieurement.