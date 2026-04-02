Arkolia : Résultats records 2025 et doublement de la production attendue à Horizon 2030

Arkolia annonce des résultats record en 2025 qui confirment son ambition et son accélération sur le marché des énergies renouvelables. Forte de cette dynamique exceptionnelle, l’entreprise dévoile simultanément sa feuille de route “Horizon 2030”, visant à doubler sa production et à consolider sa transformation. Arkolia aborde cette période avec des atouts structurels solides et une ambition claire : « être un acteur intégré de l’énergie, de la production à la fourniture, en passant par les services et la flexibilité. » Détails !

L’ambition d’Arkolia est de renforcer sa position de spécialiste multi-énergies, multiproduits et multi-clientèles, d’améliorer l’excellence opérationnelle et d’accélérer encore la démocratisation et la décentralisation de ses électrons verts et décarbonés. Tout cela dans contexte énergétique en pleine métamorphose !

Evolution d’une logique axée sur le volume « en MW » vers une stratégie centrée sur “le MWh”

L’année 2025 s’est achevée dans un environnement énergétique et réglementaire en profonde mutation. La récente publication de la PPE3 fixe un objectif de 60 % d’énergie décarbonée en 2030, puis 70 % en 2035, accompagnés d’une stratégie assumée d’augmentation simultanée de l’offre et de la demande, le tout dans contexte économique et budgétaire morose. Ce paradoxe pousse le secteur à évoluer rapidement d’une logique axée sur le volume « en MW » vers une stratégie centrée sur “le MWh” et la génération de revenus multi-services/couches, impliquant une sélection rigoureuse des projets et un accès prioritaire à la clientèle. Cette transition est déjà au cœur des stratégies d’Arkolia engagées depuis près de trois ans, avec un axe stratégique autour de la clientèle C&I dès 2022, la création du service Marché de l’Energie, le développement intensif du portefeuille de centrale solaire au sol et le développement d’offres de flexibilité.

2025, une année de transformations et de réalisations concrètes

En 2025, Arkolia a concrétisé ses objectifs en réalisations significatives, illustrant une avancée stratégique importante dans la gestion et l’optimisation de l’énergie produite :

Production et projets en forte hausse : Près de 790 nouveaux projets ont été mis en service en 2025, ajoutant 227 GWh/an (soit 206 MWc) au réseau, représentant une croissance spectaculaire de x2,4 sur deux ans. Arkolia totalise en 2025 une capacité de production annuelle de 814 GWh (740 MWc) sur plus de 3.500 sites en France. Cet engagement démontre l’excellence opérationnelle dans la mise en œuvre de son plan industriel et souligne une stratégie d’investissement robuste dans la fourniture d’énergie décarbonée.

Croissance financière exponentielle : L Cette dynamique s’est traduite par un chiffre d’affaires agrégé 2025 de près de 300 M€, multiplié par x2 par rapport à 2023, reflétant notre capacité à financer et sécuriser nos infrastructures de production d’énergies décarbonées.

Investissements stratégiques : La 2ème tranche du partenariat STORM avec la Caisse des Dépôts et Consignations a été finalisée avec succès en décembre 2025, renforçant nos capacités d’investissement

Vers un modèle d’Énergéticien complet et intégré : innovation et nouveaux piliers

Arkolia affirme sa vision d’énergéticien intégré en développant activement de nouveaux piliers stratégiques :

Valorisation de l’énergie et flexibilité : Lancés en novembre 2025, nos services d’agrégation ont déjà permis d’opérer près de 4 GWh d’électricité sur le marché, prouvant la pertinence de nos systèmes et notre capacité à optimiser la production de nos centrales en générant des nouveaux revenus.

Stockage par batterie (BESS) : Arkolia anticipe l’avenir avec un portefeuille BESS de plus de 800 MW, nous positionnant sur une technologie clé pour la stabilité du réseau.

Programme Alpha Innovation : Grâce à ce programme et ses Bootcamps, Arkolia noue des partenariats prometteurs avec des start-ups, accélérant les transformations internes et l’intégration de solutions d’avenir.

« Les résultats de 2025 sont bien plus qu’une simple performance ; ils sont le reflet de notre vision et la preuve de notre capacité à accélérer, innover et à nous transformer. Nous avons collectivement prouvé que notre ambition d’être un acteur intégré de l’énergie est solidement en marche. En 2026, nous poursuivrons notre mutation en consolidant notre performance et en développant de nouveaux projets, produits, services pour valoriser nos électrons jusqu’aux clients finaux. La transition énergétique n’est plus seulement une bonne idée pour le climat c’est une question vitale de compétitivité, de sécurité énergétique et de survie industrielle. » déclare avec Jean-Sébastien Bessière, Co-fondateur et Président d’Arkolia.

Horizon 2030 : 5 piliers pour une croissance décarbonée et intégrée

Forts de ces succès, Arkolia déploie son ambitieuse feuille de route stratégique à l’horizon 2030, articulée autour de 5 piliers structurants :

1,5 Milliard d’Euros d’Investissements : Arkolia investira plus de 1,5 milliard d’euros dans des nouveaux projets de production d’énergie renouvelable et de flexibilité. Doublement de la production énergétique : L’entreprise vise à plus que doubler sa capacité de production d’électricité décarbonée, passant de 814 GWh en 2025 à près de 2 TWh d’ici 2030, la positionnant parmi les producteurs renouvelables les plus significatifs en France. Le photovoltaïque au sol, moteur de croissance : Pilier historique, le photovoltaïque au sol verra sa contribution tripler, passant de 200 GWh à 600 GWh de production annuelle. 40% des revenus issus de la vente d’électricité et de services : D’ici 2030, 40% du chiffre d’affaires global proviendra de la vente directe d’électricité et de services innovants générant des revenus récurrents (agrégation, flexibilité, services réseau, etc…). Stockage par batterie (BESS) : Arkolia développera une capacité de 500 MW de puissance (soit 1 GWh de capacité), s’affirmant comme un acteur clé de la flexibilité et de la stabilité du réseau électrique français.

« Notre Horizon 2030 est une ambition assumée de notre engagement pour une transition énergétique réussie et durable. Ces 5 piliers ne sont pas de simples chiffres ; ils représentent notre vision d’un Arkolia transformé : un énergéticien intégré, innovant et au cœur des enjeux de flexibilité et de décarbonation. Forts de nos équipes et de nos partenariats, nous sommes prêts à relever ces défis et à bâtir un avenir énergétique décarboné, souverain et résilient. » précise Katia Sigaud, Directrice générale d’Arkolia. Ces chiffres exceptionnels et cette vision ambitieuse illustrent la trajectoire d’Arkolia : un énergéticien agile, ambitieux et au cœur des enjeux énergétiques, environnementaux et stratégique. Arkolia est prête à façonner la prochaine décennie énergétique de la France.