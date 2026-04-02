Relance des appels dâ€™offres : le SER sâ€™inquiÃ¨te de la faible visibilitÃ© sur les appels dâ€™offres photovoltaÃ¯ques de fin dâ€™annÃ©e

Le Gouvernement a annoncÃ© ce matin le lancement dâ€™une sÃ©rie dâ€™appels dâ€™offres jusquâ€™en 2027 visant Ã Â dÃ©velopper de nouvelles capacitÃ©s de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable. Ces annonces interviennentÂ dans un contexte oÃ¹ lâ€™accroissement de lâ€™offre de production permettra de rÃ©pondre aux besoins du futurÂ Plan dâ€™Ã©lectrification, rappelant ainsi que les Ã©nergies renouvelables constituent un pilier essentiel de laÂ rÃ©duction de nos dÃ©pendances aux Ã©nergies fossiles. Focus sur le photovoltaÃ¯queÂ !



Les ministres Roland Lescure et Maud Bregeon ont annoncÃ© ce matin le calendrier et les volumes deÂ nouveaux appels dâ€™offres pour la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable jusquâ€™en 2027. Pour le solaire photovoltaÃ¯que, le SER se fÃ©licite du lancement dâ€™un appel dâ€™offres simplifiÃ© de 288 MWc et dâ€™unÂ appel dâ€™offres pour les centrales au sol de 925 MWc, mais sâ€™inquiÃ¨te de la faible visibilitÃ© sur les appels dâ€™offresÂ de fin dâ€™annÃ©e dans un contexte oÃ¹ la PPE 3 prÃ©voit un volume de 2,9 GWe pour lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e 2026.Â ConsidÃ©rant que lâ€™enjeu de souverainetÃ© est fondamental, le SER rappelle que le rÃ¨glement NZIA ne permet pasÂ de garantir, pour le solaire, des retombÃ©es industrielles suffisantes en Europe et appelle Ã lâ€™introduction rapideÂ dâ€™un critÃ¨re plus explicite de Â« Made in Europe Â» dans les prochaines sessions.

Â« Ces annonces confirment les engagements du Premier ministre pris lors de la publication de la 3Ã¨me ProgrammationÂ pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE). Ils montrent une nouvelle fois que, dans un contexte oÃ¹ notre pays a besoin deÂ poursuivre lâ€™Ã©lectrification des usages pour Ãªtre moins dÃ©pendant de la gÃ©opolitique internationale qui pÃ¨se sur nosÂ factures, les Ã©nergies renouvelables constituent une rÃ©ponse concrÃ¨te et structurelle. Aucun acteur ne sâ€™engageraÂ dans une Ã©lectrification de ses usages sâ€™il nâ€™est pas assurÃ© que lâ€™offre dâ€™Ã©lectricitÃ© restera toujours abondante etÂ compÃ©titive, et seules les ENR Ã©lectriques peuvent amener cette garantie dans la dÃ©cennie Ã venir. Nous nousÂ fÃ©licitons donc des annonces de ce jour, et appelons le Gouvernement Ã complÃ©ter cette dÃ©marche dâ€™Ã©lectrificationÂ par un plan de dÃ©carbonation de la chaleur, qui reste encore aujourdâ€™hui trÃ¨s consommatrice dâ€™Ã©nergies fossiles,Â ainsi que de verdissement du gaz (trajectoire des certificats de production de biogaz) Â» rÃ©agit Jules Nyssen, PrÃ©sidentÂ du SER.