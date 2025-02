TotalEnergies et les renouvelables en 2024

A l’occasion de ses résultats annuels, TotalEnergies détaille ses principales contributions en matière d’énergies renouvelables et de stockage. Bilan détaillé…

La contribution aux énergies renouvelables et bas carbone

En France, en 2024, TotalEnergies a investi 1,8 milliards € dont la moitié dans les énergies bas-carbone qui couvrent l’électricité, les renouvelables, les biocarburants, le biogaz, le recyclage des plastiques, l’électromobilité et l’hydrogène renouvelable et bas carbone. En mai 2024, TotalEnergies a dépassé les 2 GW de puissance installée de production d’électricité renouvelable en France, plaçant le groupe dans le top 3 des électriciens renouvelables en France. Cette électricité permet notamment d’accompagner l’électrification du parc de véhicules des Français.

La contribution à la décarbonation industrielle

En octobre 2024, TotalEnergies a signé avec Saint-Gobain un contrat de vente d’électricité renouvelable qui prévoit la fourniture continue d’électricité pour alimenter les sites industriels de Saint-Gobain en France à partir de 2026.

La contribution au monde agricole

TotalEnergies a mis en place un partenariat avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) qui a été élargi en 2024 pour développer des filières vertueuses d’agrivoltaïsme dans les territoires avec notamment la Coopérative Dijon Céréales, le Café Chaulet à la Guadeloupe ou la FDSEA40 par exemple. Avec 800 MW en développement en France, la Compagnie se positionne comme un acteur référent de l’agrivoltaïsme et des agri-énergies qui peuvent apporter un complément de revenus aux exploitants agricoles.

La contribution aux départements, régions et collectivités d’Outre-mer

Avec 101 centrales éoliennes, photovoltaïques, hydroélectrique et de stockage par batterie en opération, d’une puissance cumulée de 279 MW, TotalEnergies est un acteur majeur de la production d’énergies renouvelables dans les territoires ultramarins. Fournisseur d’énergies et de services associés, TotalEnergies s’appuie sur un réseau étendu de plus de 180 stations-service et contribue, sur place, à l’émergence de l’électromobilité à travers le déploiement de points de recharge pour véhicules électriques dans ces mêmes stations, ainsi que sur les parkings de ses partenaires. Près de 400 collaborateurs sont ainsi mobilisés aux côtés de l’ensemble des acteurs locaux, pour conjuguer accélération de la transition énergétique et développement économique et social des départements, régions et collectivités d’Outre-mer.