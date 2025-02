Mazeray (17) : une campagne citoyenne pour soutenir la construction dâ€™une ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que signÃ©e Devâ€™EnR

Dev’EnR, développeur de projets solaires et producteur d’énergie renouvelable, annonce le lancement d’une campagne de financement participatif à compter du 10 février 2025 via la plateforme Enerfip, leader européen du financement participatif des énergies renouvelables. Cette campagne vise à collecter 2 260 000 euros pour financer la construction du plus grand site d’ombrière photovoltaïque de Charente-Maritime !

Le parking du Moto Club Angérien de Mazeray en Charente-Maritime sera bientôt d’une ombrière photovoltaïque. Sur ce projet, Enerfip vient de mettre en place une campagne d’investissement participatif. Cette initiative permettra aux citoyens de contribuer activement à la production d’énergie renouvelable et locale tout en bénéficiant d’un retour sur investissement attractif.

Le plus grand projet d’ombrière photovoltaïque de Charente-Maritime

Ce projet d’envergure, qui fera du site le plus grand en son genre sur la Charente-Maritime, représente un total de 80 000 m² dont 47 000 m² (26 464 panneaux). Il vise à transformer le parking du Moto Club Angérien en un espace de production d’énergie verte grâce à une ombrière photovoltaïque. Lauréat d’un appel d’offre de la commission de régulation de l’énergie, ce projet porté par Dev’EnR bénéficiera d’une puissance totale de 10 656 MWc et sera mis en service au T4 2025. L’installation des ombrières sur ce parking de plus de 10 000 m² s’inscrit dans une logique de transition énergétique locale tout en impliquant activement les citoyens. Le projet permettra de produire chaque année 12 737 MWh, soit l’équivalent de la consommation hors chauffage de 4600 foyers, contribuant ainsi à la diminution des émissions de CO₂ et à l’autonomie énergétique du territoire.

Une opportunité d’investissement citoyen

Cette campagne, organisée par Enerfip, plateforme leader du financement participatif des énergies renouvelables, permet aux citoyens de prendre part activement à ce projet d’avenir. Grâce à un investissement accessible, les particuliers pourront bénéficier d’un retour attractif avec un taux d’intérêt fixe de 7 % par an, tout en soutenant une démarche écologique et locale. Jusqu’au 10 avril 2025, l’objectif est de mobiliser 2 260 000 € dont 70% de ce montant sera réservé aux habitants des départements de Charente-Maritime (17) Gironde (33), Charente (16), Deux-Sèvres (79) et Vendée (85), permettant de renforcer l’implication locale.