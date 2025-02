Stations de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques alimentÃ©es par PV : comment Ã§a marche ?

L’AIE PVPS dévoile un nouveau rapport technique de la tâche 17 « Stations de recharge pour véhicules électriques alimentées par PV entre exigences, obstacles, solutions et acceptation sociale ». Détails…

Ce rapport de l’Aie PVPS se penche sur les dimensions techniques, économiques, environnementales et sociales des infrastructures de recharge des véhicules électriques (VE), en mettant l’accent sur les stations basées sur des micro-réseaux qui intègrent des sources photovoltaïques, ainsi que sur la gestion intelligente de l’énergie de ces stations grâce à des systèmes de recharge intelligents. En outre, il explore les défis sociotechniques liés à l’acceptation des utilisateurs et à l’acceptabilité sociale des infrastructures de recharge des VE, en réfléchissant à la manière dont ces facteurs influencent la mise en œuvre réussie des solutions d’électromobilité.

Parmi les faits saillants de ce rapport, on retiendra :

L’utilisation de sources photovoltaïques pour la recharge des véhicules électriques pendant la journée peut réduire le stress et l’allocation d’énergie du réseau électrique. Cependant, la recharge intelligente est essentielle et doit aller au-delà de la réduction habituelle de la puissance disponible aux bornes de recharge.

En fonction des heures de départ prévues par les utilisateurs, le contrôle en temps réel est capable de recharger complètement les batteries des véhicules électriques tout en maximisant l’utilisation de l’énergie photovoltaïque lors de la recharge. Selon les heures de départ, la plupart des VE peuvent être rechargés avec plus de 80 % d’énergie photovoltaïque.

Par rapport aux bornes de recharge traditionnelles alimentées par l’électricité du réseau, l’impact carbone du PVCS est entre 1,5 et 10 fois plus faible, en fonction du mix énergétique mis en œuvre dans le réseau électrique du pays concerné.

Défis et opportunités

Le rapport fournit une exploration détaillée des défis technologiques, réglementaires et infrastructurels liés à l’intégration du photovoltaïque à la recharge des VE. Il souligne le besoin critique de solutions innovantes de gestion du réseau et de technologies de recharge intelligentes capables de s’adapter dynamiquement aux changements de la disponibilité de l’énergie solaire et de la demande du réseau. Les efforts visant à normaliser l’approche d’intégration du photovoltaïque dans les infrastructures de recharge de VE existantes et nouvelles sont également abordés, soulignant l’importance de normes cohérentes pour garantir la fiabilité du système et la confiance du public dans les solutions alimentées par le photovoltaïque.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/01/IEA-PVPS-T17-04-2025-REPORT-Charging-Stations.pdf