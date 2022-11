TotalEnergies et le Groupe Ortec sâ€™associent pour la construction d’un parc photovoltaÃ¯que

TotalEnergies et le Groupe Ortec s’appuieront sur leurs compétences respectives pour développer un site de production d’électricité verte sur la commune de Moussoulens dans le département de l’Aude (11) et ainsi valoriser une ancienne friche industrielle.

Le projet photovoltaïque porté par TotalEnergies a été autorisé en février 2020 sur un site audois, ancienne friche industrielle. Le groupe international s’est adressée à Ortec, et notamment à sa filiale Ortec Soléo pour acquérir le site en vue de réaliser sa dépollution préalable. Ces travaux seront réalisés en deux phases, dont la première interviendra fin d’année 2022. Les travaux de construction pourront débuter à l’issue de celle-ci, en février 2023. La centrale solaire devrait commencer à produire ses premiers kilowattheures sur le réseau fin 2023. D’une puissance de 4,5 MWc, la centrale produira chaque année 6,1 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique hors chauffage de 4 000 personnes.

« Ce projet est la démonstration qu’une friche industrielle polluée peut être reconvertie pour produire de l’électricité verte et ainsi participer à la transition énergétique des territoires. La collaboration avec le Groupe Ortec a permis à la fois de disposer d’un foncier remis aux normes et constructible. » déclare Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. « Nous sommes persuadés que cette première expérience avec le Groupe Ortec en la matière n’est que le début d’une collaboration vertueuse et fructueuse. »

« Dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols et de préservation des ressources, les équipes d’Ortec Soléo ont développé une compétence pointue dans le traitement des sols pollués. Soutenus par notre centre de R&D et nos équipes expertes en France et à l’international, nous nous sommes engagés sur le long terme avec TotalEnergies pour dépolluer le site de Moussoulens et le convertir en une zone de production d’énergie photovoltaïque. Ce type de projet est enthousiasmant et marque notre engagement à développer des solutions environnementales concrètes. Il représente une nouvelle étape dans le plan d’évolution des offres du Groupe vers des services toujours plus respectueux de l’environnement. Le partenariat avec TotalEnergies présente par conséquent de belles perspectives d’avenir » déclare de son côté Julien Einaudi, Executive Vice-President Global Services du Groupe Ortec.