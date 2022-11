Otovo permettra Ã  ses nouveaux clients du troisiÃ¨me trimestre dâ€™Ã©conomiser 100 millions dâ€™euros

Les résultats financiers du troisième trimestre d’Otovo, leader européen du solaire résidentiel, attestent que la société a amélioré sa rentabilité, augmenté la part des installations en location longue durée et pénétré trois nouveaux marchés. Otovo a ainsi installé des systèmes photovoltaïques sur près de 2000 toits européens au cours du troisième trimestre 2022, permettant ainsi à ses nouveaux clients de réaliser des économies à hauteur de 100 millions d’euros. Exponentiel !

La demande des foyers européens pour une énergie solaire reste à un niveau élevé. Les conditions macroéconomiques telles que l’augmentation des prix de l’énergie, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation érodent le pouvoir d’achat général en Europe.

Tendances macroéconomiques qui impactent la demande

En conséquence, les consommateurs européens cherchent de plus en plus à identifier des secteurs d’économies potentielles. Les installations de panneaux solaires répondent à ce besoin aujourd’hui. En effet, les 1 970 installations réalisées par Otovo au cours du troisième trimestre 2022 vont permettre aux clients d’économiser 100 millions d’euros sur les 30 ans de durée de vie des systèmes. En outre, un tiers des clients a choisi de louer leur installation solaire plutôt que de l’acheter. Ce chiffre est en hausse par rapport au deuxième trimestre, au cours duquel un client sur quatre avait choisi l’option location longue durée. Cette alternative sans investissement initial trouve un écho favorable sur le marché et permet à un plus grand nombre d’équiper leur résidence en panneaux solaires. « Nous voulons aider l’Europe à devenir moins dépendante des combustibles fossiles et à aller vers un avenir énergétique plus propre grâce au solaire. Faire cela tout en aidant les gens à faire des économies considérables sur leurs factures d’énergie représente une grande motivation pour nous. Nous savons que de nombreuses personnes ont du mal à s’en sortir et nous sommes extrêmement heureux d’être une petite partie de la solution. » déclare Andreas Thorsheim, fondateur et CEO d’Otovo.

Les gouvernements européens se tournent vers le solaire

Alors que la situation actuelle impacte les finances des ménages, l’instabilité géopolitique accrue a conduit les gouvernements à identifier des politiques et des actions susceptibles de remédier aux pénuries d’énergie actuelles et futures. Une alternative évidente est l’énergie solaire. Les gouvernements européens mettent ainsi en œuvre des politiques qui facilitent l’accès à une énergie plus propre, moins chère et produite sur place. Et la France n’est pas en reste avec cependant quelques réserves. Jean Rosado, directeur général d’Otovo France confie : « En ce qui concerne le marché français, Otovo France va permettre à chacun de ses nouveaux clients de réaliser des économies moyennes de l’ordre de 32 000€ grâce à leurs installations solaires. Le troisième trimestre 2022 a été de nouveau marqué par de bons résultats financiers. Otovo France profite également de cette dynamique positive et de l’engouement grandissant autour de l’énergie solaire. La stratégie du groupe répond ainsi parfaitement aux besoins des consommateurs face aux enjeux énergétiques et climatiques actuels. Nous aimerions également que le gouvernement français encourage et favorise plus le solaire résidentiel. »