Lâ€™appel Ã  contributions Â« programme Â» de la 24Ã¨me Ã©dition des assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique, est lancÃ© !

Du 23 au 25 mai 2023, Bordeaux Métropole aura le plaisir d’accueillir au Palais des Congrès de Bordeaux, les Assises européennes de la transition énergétique – le rendez-vous annuel des acteurs européens pour réussir la transition énergétique de nos territoires. Afin de coconstruire le programme général de l’édition avec les parties prenantes et d’être au plus près des enjeux actuels, les co-organisateurs de l’événement – Bordeaux Métropole, la Communauté Urbaine de Dunkerque, le Grand Genève et l’ADEME, lancent comme chaque année, un appel à contributions pour l’élaboration du programme d’ateliers. Collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs sont invités à soumettre leurs projets d’ateliers. Dead line le 18 novembre prochain à 23h00 !

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises européennes de la transition énergétique sont devenues au fil du temps le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux, notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux ainsi que leurs partenaires de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux et, surtout, de partager des expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les territoires. Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours plus de 3500 congressistes autour d’un programme de plus de 150 événements : plénières, ateliers, visites de sites, village de la transition ou encore carrefour des métiers. L’édition 2022 a réuni en mai dernier, plus de 4500 participants dans le Grand Genève sur le thème crucial de la sobriété énergétique.

Comment contribuer au programme 2023 ?

Les co-organisateurs appellent les acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires à témoigner de leurs actions, de leurs expériences en matière de politique air-climat, mobilité, urbanisme, ruralité, économie circulaire, emploi, formation, nouvelles technologies, gestion des systèmes d’information, innovations sociales, coopération ou encore planification… L’objectif ? Faire des Assises européennes de la transition énergétique un véritable laboratoire de partage d’expériences, d’idées et de recherche de solutions concrètes pour réussir collectivement la transition énergétique des territoires. Ainsi, élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen, universitaire, membre d’une association, d’une ONG ou d’une agence locale de l’énergie, entrepreneur, ingénieur, sont invités à devenir acteur de la transition énergétique et à venir jouer un rôle privilégié en mettant en valeur leurs actions, en partageant leurs projets ou en mettant en débat leurs idées. Le jury composé des co-organisateurs reçoit chaque année, près de 300 contributions et ne peut en choisir que 100. Pour l’édition 2023, 140 dossiers seront sélectionnés avec notamment un nouveau format d’atelier qui fait son entrée !

Encore plus d’ateliers, et un nouveau format proposé aux contributeurs !

Les ateliers CHALLENGE : Des espaces de cocréation Ou comment faire travailler les autres pour résoudre son problème ! Les contributeurs invitent les congressistes à coconstruire des pistes de solutions à une question, à un problème qui est probablement partagé dans les territoires. Durée : 2 heures / Public : 30 à 35 personnes.

Les ateliers SPEED DATING : la grande foire des initiatives

Le format d’atelier qui a le meilleur rapport efficacité temps/passé. Le contributeur qui est porteur d’un projet déjà opérationnel et qui affiche des résultats intéressants à partager, accueille à sa table une dizaine de participants pour présenter et échanger sur son projet. Durée : 1h30 / Public : 10 personnes.

Les ateliers INSPIRATION : des moments de partage d’expérience En format mini plénière et accompagné d’un animateur, le contributeur rassemble plusieurs pilotes de projets qui ont fait leur preuve et qui s’inscrivent dans la même thématique. Durée : 1h15 / Public : de 20 à 70 personnes.

Nouveau format 2023 : Les ateliers LUDIQUES & SERIOUS GAME : des sessions pour apprendre et se détendre Le contributeur sensibilise, informe les participants ou crée du débat sur un sujet dans un format ludique qui dynamisera son assemblée. Jeu de plateaux, jeu de rôle, quizz, one man show, l’idée est de surprendre les congressistes sur un sujet sérieux ! Durée : 1h / Public : 15 à 20 personnes

Les étapes clés pour participer à la programmation des ateliers de la prochaine édition

1/ Prendre connaissance du guide disponible sur ce lien https://assises-energie.org/ressources/

2/ Construire le dossier de contribution

3/ Déposer la contribution avant le 18 novembre 2022 23h.

Les critères de sélections du jury : – Le respect du format choisi et l’originalité de l’animation envisagée – L’originalité de la contribution (contenu) – Le lien avec l’actualité – L’implication de collectivités territoriales – Le potentiel de reproductibilité dans d’autres territoires – La diversité et le profil des intervenants, notamment la présence d’élus dans les intervenants choisis – La dimension européenne

