TotalEnergies et le CrÃ©dit Agricole veulent accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dans les territoires

TotalEnergies et le Crédit Agricole ont profité de la période du Salon de l’Agriculture pour signer un partenariat pour développer des projets agrivoltaïques dans les territoires. Ce partenariat s’inscrit dans un contexte où le cadre législatif permettant le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques sur foncier agricole a plus ou moins été fixé par la nouvelle loi d’accélération des énergies renouvelables.

Les objectifs du partenariat entre TotalEnergies et le Crédit Agricole, visant à favoriser le développement de projets vertueux qui permettent, sans conflit d’usages, de pérenniser une activité agricole tout en produisant de l’électricité verte, sont multiples :

Créer un socle commun de connaissances

Identifier les besoins des exploitants agricoles en termes d’installation de centrales agrivoltaïques

Elaborer des modèles économiques permettant la pérennisation des exploitations agricoles

Ce partenariat montre l’engagement des deux signataires de soutenir et d’accompagner activement les agriculteurs dans leur transition agricole et énergétique. Les deux partenaires œuvrent de concert pour construire un avenir plus durable et pérenne des activités agricoles.

« C’est avec une grande fierté que nous nous engageons avec le Crédit Agricole dans un partenariat qui permettra d’accélérer le développement de projets d’Agri-Energies. Cette coopération, avec un acteur majeur pour le monde agricole s’inscrit dans une stratégie que nous avons initiée et une volonté de renforcer notre lien historique avec les agriculteurs français. » a déclaré Alexandre Morin, directeur du développement, TotalEnergies Renouvelables France.