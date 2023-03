Melvan boucle une levÃ©e de fonds de 2,6 Mâ‚¬ avec Enerfip pour 25 projets photovoltaÃ¯ques et Ã©oliens en France

La société Melvan Energie 1, filiale de Melvan, a finalisé en ce début d’année 2023, une nouvelle collecte de financement participatif. D’un montant de 2,60 M€, celle-ci permettra à Melvan Energie 1 de financer une partie des fonds propres nécessaires au développement et à la pré-construction de 25 projets photovoltaïques et éoliens situés en France pour une puissance cumulée de 100 MW. Ces projets se situent entre autres dans les départements du Loiret (45), de la Gironde (33) et du Vaucluse (84). Une fois en opération, les projets produiront environ 131 587 MWh en énergie verte chaque année, soit à titre d’exemple, l’équivalent de 43% de la consommation de la commune d’Orléans.

Soutenir une entreprise indépendante grâce au financement citoyen

Melvan se positionne comme un acteur indépendant de la transition énergétique et ambitionne d’atteindre 100 MW de capacité installée ou en construction d’ici 2025 et 1 GW en 2030. Organisée via la plateforme Enerfip, la campagne de financement participatif permet aux citoyens de contribuer à la croissance d’une entreprise locale tout en bénéficiant d’un placement avantageux. 1 548 citoyens français ont ainsi participé au financement du projet avec une rémunération de 7% par an.