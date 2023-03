Le marchÃ© en plein essor des garanties d’origine pourrait doper les investissements dans les EnR en Europe

Les revenus générés par le système des garanties d’origine (GO) pourraient garantir des investissements pour la moitié de la production d’énergie renouvelable dont l’UE a besoin pour atteindre ses objectifs de 2030, révèle une nouvelle étude d’Ecohz. La demande croissante de garanties d’origine (GO) pourrait lever 57 milliards d’euros pour des investissements dans l’énergie propre, suffisamment pour garantir près de la moitié de la production supplémentaire dont l’UE a besoin pour atteindre ses objectifs climatiques de 2030, selon une nouvelle analyse d’Ecohz, fournisseur mondial de solutions de durabilité. L’enjeu est considérable !

À la fin de l’année dernière, le prix des garanties d’origine, les certificats utilisés pour documenter la consommation d’énergie renouvelable dans l’UE, a atteint son pic au-dessus de 9 EUR/MWh. Début 2023, le prix était de 7 EUR/MWh. L’analyse d’Ecohz estime de manière prudente que le prix des garanties d’origine sera en moyenne de 5,5 EUR/MWh vers 2030, tiré par une base de consommateurs croissante.

Une source de revenus trop importante pour être ignorée

En janvier 2022, les garanties d’origine se négociait à 1,7 EUR/MWh. Depuis lors, une demande robuste et croissante, associée aux effets cumulés de la guerre en Ukraine, d’un été sec et de critères ESG d’entreprise plus stricts, a eu un impact sur les prix des garanties d’origine. La volonté des consommateurs de payer pour une énergie renouvelable documentée, malgré la hausse des coûts, devrait maintenir les prix des certificats bien au-dessus des niveaux historiques, créant un flux de revenus qui peut accélérer considérablement les efforts de décarbonisation de l’Europe. « Nous constatons un équilibre sans précédent entre l’offre et la demande, malgré la volatilité et la crise énergétique. Cela montre la confiance dans les instruments basés sur le marché et représente une opportunité d’investissement importante pour le secteur des énergies renouvelables. Le développement du marché des garanties d’origine en 2022 raconte l’histoire d’une source de revenus pour les producteurs d’énergie propre qui est trop importante pour être ignorée », déclare Tom Lindberg, PDG d’Ecohz.

Atteindre 228 milliards d’euros investis dans la production d’énergie renouvelable

Le paquet politique Fit-for-55 de l’UE établit un objectif de réduction des émissions de 55 % d’ici 2030. Près de 70 % d’électricité renouvelable sont nécessaires pour atteindre cet objectif, ce qui implique l’ajout d’environ 870 TWh de production annuelle d’énergie propre. L’analyse d’Ecohz montre qu’entre 2023 et 2030, les garanties d’origine pourraient lever 57 milliards d’euros pour les producteurs d’électricité renouvelable. Un « gearing » (engrenage) de 75% porterait l’investissement total possible au cours des huit prochaines années à 228 milliards d’euros. Aujourd’hui, le coût d’installation de 1 MW de nouvelle capacité renouvelable –– éolienne ou solaire –– est d’environ 1 million d’euros, voire moins. Ainsi, sur la base d’une moyenne de 2 000 heures de fonctionnement par an pour les technologies éoliennes et solaires, la nouvelle production d’électricité renouvelable partiellement financée par les revenus des garanties d’origine pourrait s’élever à 458 TWh par an, soit près de la moitié de la production d’énergie renouvelable supplémentaire dont l’Union Européenne a besoin pour atteindre son objectif 2030.

Encadré

Transformer les revenus des GO en nouvelle énergie renouvelable

L’importance des instruments fondés sur le marché pour les investissements ne cesse de croître. Le soutien gouvernemental, autrefois crucial pour la construction de nouvelles centrales électriques renouvelables, devient obsolète à mesure que les coûts d’investissement diminuent et que les revenus des garanties d’origine remplacent les subventions. Le producteur d’électricité suédois Vattenfall, par exemple, a remporté un appel d’offres non subventionné pour installer un parc éolien offshore de 700 MW dans la mer du Nord néerlandaise, en partie en raison de l’opportunité économique que représentent les garanties d’origine. C’était la première fois que l’entreprise se lançait dans un grand parc éolien offshore sans aucune subvention. D’autres histoires comme celle-ci sont susceptibles de faire surface.