TotalEnergies double la mise Ã  ThÃ©zan-lÃ¨s-BÃ©ziers (HÃ©rault) avec lâ€™extension de la centrale solaire existante

Neuf ans aprÃ¨s lâ€™inauguration de la centrale solaire de ThÃ©zan Solar, TotalEnergies met en service son extension de 5 MWc, doublant ainsi la puissance du site en la portant Ã 10 MWc. Cette nouvelle installation, pleinement opÃ©rationnelle, produit une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et locale, contribuant Ã lâ€™ambition de la RÃ©gion Occitanie de devenir la premiÃ¨re rÃ©gion dâ€™Europe Ã Ã©nergie positive dâ€™ici 2050.

ImplantÃ©e sur une ancienne carriÃ¨re, la centrale solaire de ThÃ©zan-lÃ¨s-BÃ©ziers connaÃ®t aujourdâ€™hui une nouvelle vie grÃ¢ce Ã lâ€™installation de 8 528 panneaux photovoltaÃ¯ques supplÃ©mentaires. Lâ€™extension, Ã elle seule, permettra de produire annuellement 7,4 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique (hors chauffage) de prÃ¨s de 5 000 HÃ©raultais. Â« En Occitanie, la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique progresse chaque jour. Nous sommes fiers dâ€™y participer avec ce nouvel actif solaire qui vient conforter le rÃ´le clÃ© que joue le territoire de lâ€™HÃ©rault. Ici la sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique a permis de conjuguer trois facteurs essentiels Ã la rÃ©ussite : la durabilitÃ©, la faisabilitÃ© et lâ€™acceptabilitÃ©. Â» a soulignÃ© Sylvain Panas, Directeur rÃ©gional de TotalEnergies en Occitanie.

La sÃ©quence ERC

En ajoutant la production de la centrale existante, le site atteint dÃ©sormais une production totale de 14 GWh par an soit prÃ¨s lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique (hors chauffage) de 9 600 habitants. Avec cette 11Ã¨me centrale solaire, TotalEnergies renforce son ancrage sur le dÃ©partement. Comme pour chacun de ses projets, TotalEnergies a conÃ§u et construit cette extension selon la sÃ©quence Â« Ã‰viter, RÃ©duire, Compenser Â» (ERC), afin de minimiser son impact Ã©cologique. Parmi les mesures mises en Å“uvre :

le respect du calendrier Ã©cologique lors des travaux ;

un suivi environnemental continu rÃ©alisÃ© par un Ã©cologue ;

lâ€™installation de gÃ®tes artificiels et dâ€™une clÃ´ture permÃ©able pour la petite faune.

Une construction pleine de dÃ©fis

DÃ©marrÃ© il y a un an, le chantier a dÃ» relever plusieurs dÃ©fis, notamment liÃ©s aux intempÃ©ries. GrÃ¢ce Ã la mobilisation exemplaire des Ã©quipes et des partenaires, le projet a pu Ãªtre menÃ© Ã bien, en adaptant les opÃ©rations dans le respect des dÃ©lais et de nos standards de sÃ©curitÃ©. Â« Ce chantier est la preuve tangible de ce que lâ€™on peut accomplir ensemble dans un esprit dâ€™Ã©quipe et grÃ¢ce Ã notre relation de confiance avec les entreprises partenaires. De plus, ce chantier a Ã©tÃ© vertueux avec lâ€™installation dâ€™un systÃ¨me de base vie autonome rÃ©duisant lâ€™empreinte carbone du chantier Â» a conclu Julien Nicolas, Responsable construction Sud, TotalEnergies Renouvelables France.