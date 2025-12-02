DÃ©jÃ  500 000 euros collectÃ©s pour le projet photovoltaÃ¯que de Poucharramet (31) et lancement dâ€™une deuxiÃ¨me campagne

VALOREM a dÃ©jÃ collectÃ© 500 000 â‚¬ pour le projet photovoltaÃ¯que de Poucharramet et lance une seconde tranche de financement participatif de 500Â 000Â â‚¬ supplÃ©mentaires, sur un emprunt global pouvant aller jusquâ€™Ã 1,5 Mâ‚¬.

Avec un objectif global de 1,5 Mâ‚¬, cette campagne de financement participatif en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© est dÃ©diÃ©e au dÃ©veloppement du projet photovoltaÃ¯que de Poucharramet, en Haute-Garonne.

261 investisseurs et acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique locale

Une premiÃ¨re opÃ©ration de financement participatif s’est clÃ´turÃ©e avec succÃ¨s et a dÃ©jÃ permis de lever 500Â 000Â â‚¬. LancÃ©e en septembre, elle a ainsi convaincu plus de 261 investisseurs particuliers, qui ont placÃ© des sommes comprises en 100 â‚¬ (le minimum pour cette opÃ©ration) et 40Â 000Â â‚¬. Une nouvelle levÃ©e de fonds, lancÃ©e le 1er dÃ©cembre pour collecter 500Â 000 â‚¬ supplÃ©mentaires, est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement d’implantation, la Haute-Garonne, et Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : Hautes-PyrÃ©nÃ©es, Gers, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude et AriÃ¨ge. Pour Max Grua, Chef de projet du Groupe VALOREM : Â« Fort de lâ€™engouement suscitÃ© par une premiÃ¨re campagne ayant permis dâ€™atteindre 500 000 â‚¬, nous lanÃ§ons aujourdâ€™hui une deuxiÃ¨me collecte de financement participatif pour accompagner la construction du parc solaire de Poucharramet. Cette future centrale solaire redonnera vie Ã des terres Ã travers notamment lâ€™installation dâ€™un pÃ¢turage ovin. Cette initiative, qui associe production dâ€™Ã©nergie renouvelable et retour Ã une vocation agricole, peut Ãªtre directement soutenue par les citoyens grÃ¢ce Ã cette nouvelle ouverture au financement participatif. Â»

Production d’Ã©nergie verte et rÃ©introduction dâ€™un pÃ¢turage ovin

Le projet de parc solaire de Poucharramet, initiÃ© par le Groupe VALOREM en partenariat avec la municipalitÃ© et la Chambre d’Agriculture, vise Ã redonner vie Ã des parcelles inexploitÃ©es depuis plus de 20 ans. Cette initiative permettra de rÃ©affecter les terres situÃ©es au sud de la commune Ã leur vocation agricole, grÃ¢ce Ã la production d’Ã©nergie verte et Ã la rÃ©introduction dâ€™un pÃ¢turage ovin sur le site. Le chantier de cette centrale photovoltaÃ¯que a dÃ©butÃ© en septembre dernier, il sâ€™Ã©tend sur 20 hectares clÃ´turÃ©s, dont 15 hectares sont Ã©quipÃ©s de panneaux. Ce dispositif inclut des Ã©quipements adaptÃ©s, tels quâ€™un tunnel-bergerie, des points dâ€™eau, ainsi quâ€™un dispositif de cÃ¢bles protÃ©gÃ©s. Une installation garantissant le bien-Ãªtre et la sÃ©curitÃ© des animaux, tout en facilitant leur surveillance, avec lâ€™ombre nÃ©cessaire en pÃ©riode de fortes chaleurs. Selon les estimations, la production de ce projet est estimÃ©e Ã 20 GWh par an, soit 20 % des besoins Ã©lectriques de la communautÃ© de communes CÅ“ur de Garonne.