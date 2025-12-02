Soren, l’éco-organisme de la transition énergétique, participe au Forum EnerGaïa

Sur un stand commun avec les éco-organismes Ecologic et Batribox, les trois éco-organismes se mettent au service d’une REP (Responsabilité élargie du producteur) énergie simplifiée et plus performante. Soren, l’éco-organisme de la transition énergétique agréé pour la collecte, le réemploi et le recyclage des panneaux photovoltaïques usagés en France, sera présent au Forum EnerGaïa les 11 et 12 décembre 2025.

Cette édition marque une nouveauté : Soren partagera son espace avec Batribox (collecte et recyclage des piles et batteries) et Ecologic (éco-organisme des DEEE – Déchet d’Équipement Électrique et Électronique). Une présence commune qui illustre la dynamique inter-filières et la cohérence du modèle REP dans la transition énergétique. En échangeant sur le stand, il sera possible de découvrir :

● le rôle central de Soren dans la structuration de la filière PV, en France et en Europe;

● les avancées en matière de recyclage et de revalorisation des métaux critiques, essentiels à la souveraineté industrielle (comme rappelé dans notre récent avis d’expert) ;

● les synergies renforcées entre éco-organismes pour accélérer l’économie circulaire et la performance environnementale des filières.

Programme de conférences – Hall B2, stand C05

Mercredi 10 décembre 15h00 – 15h30 (Soren) : Recyclage des panneaux photovoltaïques en chiffres et en images

Jeudi 11 décembre 11h00 – 11h30 (Soren) : Éco-conception et éco-modulation au service de la filière photovoltaïque