TotalEnergies devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, le drame dâ€™AZF dans un coin de la tÃªte

Le Comité d’Organisation France 2023 et TotalEnergies sont heureux d’annoncer que TotalEnergies devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. En s’engageant aux côtés de France 2023, TotalEnergies souhaite contribuer à faire de cette Coupe du Monde de Rugby un moment de fête et de partage dans l’ensemble des territoires. Il sera l’occasion pour l’entreprise de mieux faire connaitre sa dimension multi-énergies et d’engager activement toutes ses parties prenantes dans cette ambition. Joli cadrage-débordement énergétique de TotalEnergies en soutien au ballon ovale !

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 et TotalEnergies partagent l’ambition de placer le développement durable au cœur de leur stratégie, de leurs projets et de leurs opérations. Dans cet esprit, ils souhaitent travailler ensemble à l’objectif d’un évènement vertueux sur le plan environnemental, notamment par la mise en place d’un plan de mobilité décarboné et la fourniture d’énergie verte. C’est pourquoi, TotalEnergies est fier de rejoindre l’ambitieuse et dynamique famille des sponsors de France 2023. Claude Atcher, Directeur Général de France 2023, a commenté : « TotalEnergies veut bouger les lignes et prendre toute sa part face au défi climatique. Nous voulons avancer ensemble vers cette voie : celle de nouvelles énergies qui doivent être au cœur de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et participer à son impact positif pour la société. Je me réjouis de l’arrivée du groupe, de son savoir-faire et de son expertise, parmi nos Sponsors Officiels. Nous sommes convaincus que le maillage territorial fort de TotalEnergies, soutien historique du rugby français, contribuera significativement à la réussite de notre événement. »

Un sponsoring pour adoucir le drame d’AZF au cœur de Toulouse, champion de France de rugby

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies a ajouté : « C’est un honneur et une joie pour TotalEnergies de s’engager comme sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023. L’intégrité, la passion, la solidarité, la discipline et le respect sont les caractéristiques de ce sport et elles rejoignent les valeurs de notre entreprise. Surtout, le rugby c’est d’abord et avant tout un collectif et TotalEnergies c’est cela : des femmes et des hommes engagés pour la transition énergétique. Mais la France est aussi notre territoire d’ancrage, notamment dans le Sud-Ouest, une terre de rugby qui fait partie intégrante de notre histoire et de notre ADN. Nous souhaitons célébrer nos liens et notre proximité avec nos parties prenantes et nos clients à travers tout le pays. Je me réjouis que les équipes de TotalEnergies mobilisent toutes leurs énergies pour faire de ce grand événement sportif un succès tricolore mondial, festif et populaire ! » Et alors que Toulouse vient d’être sacré champion de France de rugby, on ne peut s’empêcher de penser que cette action de sponsoring est aussi une « contrepartie » à la terrible catastrophe d’AZF du 21 septembre 2001 qui avait fait 31 morts et des milliers de blessés et pour laquelle Total a été reconnu coupable. Avec son nouveau nom, TotalEnergies veut bien marquer que le groupe a changé et qu’il repart sur une nouvelle dynamique plus vertueuse. Un essai à transformer avec le sponsoring sportif du rugby comme outil marketing et politique, soft power des nouvelles ambitions du groupe !