Hors-Série « Le Journal des Énergies Renouvelables » consacre un dossier à la mobilité électrique renouvelable

Le hors-Série « Le Journal des Énergies Renouvelables » sur le thème de la mobilité électrique renouvelable vient de paraître. Pourquoi une telle mise en lumière me direz-vous ? Les faits sont là. L’atteinte de la neutralité carbone en 2050 implique au premier plan le secteur des transports, responsable de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. La mobilité électrique a ainsi un rôle majeur à jouer dans cette transition vers des véhicules propres. Encore faut-il qu’ils soient alimentés par de l’électricité renouvelable.

Ce numéro fait le point sur les offres d’électricité renouvelable dédiées à la mobilité en France, la recharge et les moyens de transports solaires. Ce magazine montre que l’enjeu dépasse l’effacement du moteur thermique car cette mutation peut servir l’intégration de l’éolien et du photovoltaïque par le biais du vehicle to grid (véhicule connecté au réseau) ou de la mobilité hydrogène. « A feuilleter ce hors-série d’Observ’ER sur la mobilité électrique renouvelable, on se prend à rêver. Ou plutôt, on éprouve une certaine insouciance, derrière laquelle se cache souvent un désir inavoué. Celle ressentie lorsqu’on découvre, une fois passée la porte d’une agence de voyages, les catalogues, affiches et offres publicitaires irrésistibles… ou conçus comme tel : des horizons dégagés de toute pollution, un soleil radieux, nul bruit intempestif qui viendrait troubler la nature et la perspective de pouvoir s’échapper, être libre enfin » écrit Vincent Jacques Le Seigneur, le directeur de la publication, dans son éditorial. Séduisante et tentante, cette mobilité électrique renouvelable !