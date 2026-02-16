TotalEnergies dÃ©marre le chantier de la centrale solaire de Saint-BeauzÃ©ly (Aveyron)

TotalEnergies annonce le dÃ©marrage des travaux de la centrale photovoltaÃ¯que de Saint-BeauzÃ©ly sur lâ€™ancienne carriÃ¨re de Roquecanude, dans lâ€™Aveyron.Â InitiÃ© en 2018, ce projet permet de revaloriser un site non constructible, anciennement dÃ©diÃ© Ã des activitÃ©s dâ€™extraction et de stockage de matÃ©riaux.

Dâ€™une puissance de 4,8 MWc, la centrale de Saint-BeauzÃ©ly produira 6,8 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle dâ€™environ 6 000 aveyronnais. Elle permettra Ã©galement dâ€™Ã©viter le rejet de 2 000 tonnes de CO2, selon le mix Ã©lectrique europÃ©en chaque annÃ©e.

Six mois de transformation pour produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable

Depuis le mois de janvier, les premiÃ¨res opÃ©rations de prÃ©paration du site sont en cours, avec dâ€™importants travaux de terrassement. En moins dâ€™un mois et demi, plus de 45 000 mÂ³ de matÃ©riaux ont Ã©tÃ© remaniÃ©s, soit plus de 67 000 tonnes, tÃ©moignant de la mobilisation des Ã©quipes et des entreprises partenaires sur le terrain. Suite aux travaux de terrassement et dans une dÃ©marche dâ€™intÃ©gration environnementale du projet, une opÃ©ration dâ€™ensemencement par hydroseeding sera prochainement rÃ©alisÃ©e. Cette technique innovante, particuliÃ¨rement adaptÃ©e aux sols pauvres, consiste Ã projeter un mÃ©lange de semences, de fibres et de nutriments afin de revÃ©gÃ©taliser les sols. Le chantier se poursuivra en mars 2026 par le lancement des travaux prÃ©paratoires Ã la pose des 7800 panneaux photovoltaÃ¯ques de la centrale. La mise en service de la centrale est prÃ©vue pour lâ€™Ã©tÃ© 2026. Â« Ce chantier mobilise des savoir-faire techniques importants pour rÃ©amÃ©nager le site. Nos Ã©quipes et nos partenaires sont pleinement mobilisÃ©s pour rÃ©aliser, en toute sÃ©curitÃ©, le chantier dans le respect des dÃ©lais avec nos standards de sÃ©curitÃ©. Â» souligne Julien Nicolas, Responsable Construction Occitanie, TotalEnergies Renouvelables France.

Â

La centrale gÃ©nÃ©rera des retombÃ©es Ã©conomiques durables pour le territoire

Comme sur chacun des chantiers de TotalEnergies, la sÃ©curitÃ© est une prioritÃ© absolue pour ses salariÃ©s et ses sous-traitants. Les travaux sont rÃ©alisÃ©s dans le strict respect de la rÃ©glementation et des rÃ¨gles internes de la Compagnie pour garantir la protection des Ã©quipes, des partenaires et des riverains. Au-delÃ de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, la centrale gÃ©nÃ©rera des retombÃ©es Ã©conomiques durables pour le territoire, notamment Ã travers la fiscalitÃ© locale. Par ailleurs, une campagne de financement participatif sera lancÃ©e courant mai, permettant aux riverains de contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique du territoire tout en bÃ©nÃ©ficiant des intÃ©rÃªts liÃ©s Ã leur investissement. Â« Le lancement du chantier de Saint-BeauzÃ©ly sâ€™inscrit dans la continuitÃ© des projets portÃ©s par TotalEnergies ces derniÃ¨res annÃ©es sur le dÃ©partement. Avec cette nouvelle centrale, nous compterons huit actifs de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable en Aveyron, illustrant notre engagement concret pour la transition Ã©nergÃ©tique locale. Â» ajoute Sylvain Panas, Directeur rÃ©gional de TotalEnergies en Occitanie.