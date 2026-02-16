Rapport de lâ€™IAE : les marchÃ©s mondiaux des batteries sont en forte croissance et en tension

Le marchÃ© mondial des batteries lithium-ion a dÃ©passÃ© les 150 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de plus de 20 % par rapport Ã 2024. Toutefois, son importance Ã©conomique et stratÃ©gique dÃ©passe largement la simple taille du marchÃ©. Les batteries deviennent un pilier du secteur automobile, une source essentielle de flexibilitÃ© pour les rÃ©seaux Ã©lectriques et une source d’Ã©nergie de secours de plus en plus importante pour les infrastructures numÃ©riques, notamment les centres de donnÃ©es et l’intelligence artificielle. Expertise publiÃ©e par lâ€™Agence Internationale de lâ€™EnergieÂ !

Au-delÃ de leur rÃ´le Ã©nergÃ©tique, les batteries demeurent indispensables Ã un large Ã©ventail d’applications industrielles et stratÃ©giques, allant de l’Ã©lectronique portable et des systÃ¨mes de dÃ©fense sans pilote aux technologies Ã©mergentes telles que les robots humanoÃ¯des. Avec la diversification des applications et la baisse continue des coÃ»ts, les batteries deviennent un Ã©lÃ©ment fondamental des Ã©conomies modernes. Cette Ã©volution a des rÃ©percussions considÃ©rables sur la compÃ©titivitÃ© Ã©conomique, la sÃ©curitÃ© d’approvisionnement et la politique industrielle, car les chaÃ®nes d’approvisionnement en batteries restent trÃ¨s concentrÃ©es et technologiquement complexes. Ces dynamiques sont dÃ©jÃ visibles dans les tendances de dÃ©ploiement des batteries, la baisse des coÃ»ts et l’expansion des applications continuant d’alimenter une croissance rapide de la demande de batteries dans tous les secteurs.

L’adoption des batteries se dÃ©veloppe dans le monde entier, parallÃ¨lement Ã la baisse des coÃ»ts

Le dÃ©ploiement mondial des batteries lithium-ion en 2025 Ã©tait six fois supÃ©rieur Ã celui de 2020. Les vÃ©hicules Ã©lectriques demeurent le principal moteur de la demande, leurs ventes mondiales atteignant un nouveau record et reprÃ©sentant un quart des voitures vendues dans le monde. Ils reprÃ©sentent plus de 70 % du dÃ©ploiement total des batteries lithium-ion. Viennent ensuite le stockage d’Ã©nergie par batteries, avec plus de 15 %, ce qui tÃ©moigne du rÃ´le croissant des batteries pour assurer la flexibilitÃ© des rÃ©seaux Ã©lectriques. Cette situation reprÃ©sente un changement radical par rapport Ã il y a dix ans. En 2015, prÃ¨s de la moitiÃ© de la demande mondiale de batteries provenait des appareils Ã©lectroniques portablesÂ ; en 2025, cette part Ã©tait tombÃ©e Ã moins de 5Â %. La baisse des prix a jouÃ© un rÃ´le dÃ©terminant dans cette expansion. En 2025, le prix moyen des batteries a diminuÃ© de 8 %, grÃ¢ce aux progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s dans la fabrication, Ã l’amÃ©lioration de la chimie des batteries et Ã l’intensification de la concurrence sur le marchÃ© mondial. Les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batteries (BESS) ont connu les baisses de prix les plus marquÃ©es, leur prix moyen mondial ayant chutÃ© en 2025 Ã un tiers de son niveau de 2020.

Les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) ont contribuÃ© Ã la baisse des coÃ»ts

ParallÃ¨lement, les disparitÃ©s de prix rÃ©gionales se sont creusÃ©es. En 2025, le prix des batteries en Chine Ã©tait infÃ©rieur de 30 % Ã celui des Ã‰tats-Unis et de 35 % Ã celui de l’Europe. Les prix historiquement bas des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) ont Ã©galement contribuÃ© de maniÃ¨re significative Ã la rÃ©duction globale des coÃ»ts en 2025. Le prix des batteries LFP a chutÃ© de plus de 15 %, contre moins de 5 % pour les batteries lithium-nickel-cobalt-oxyde de manganÃ¨se (NMC), la deuxiÃ¨me technologie de batterie la plus rÃ©pandue au monde. De ce fait, les batteries LFP sont devenues en moyenne plus de 40 % moins chÃ¨res que leurs alternatives NMC. Par consÃ©quent, les batteries LFP reprÃ©sentaient plus de la moitiÃ© des batteries de vÃ©hicules Ã©lectriques et plus de 90 % des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie Ã l’Ã©chelle mondiale.

Bien que les batteries LFP bÃ©nÃ©ficient de coÃ»ts de matÃ©riaux structurellement plus faibles, la pÃ©rennitÃ© des prix actuels suscite des inquiÃ©tudes croissantes. De nombreux producteurs de cathodes LFP fonctionnent Ã perte, ce qui accroÃ®t le risque de consolidation du marchÃ©.

Le stockage d’Ã©nergie par batteries se dÃ©veloppe rapidement en tant que source clÃ© de flexibilitÃ© du systÃ¨me

Le stockage d’Ã©nergie par batteries a connu une croissance exceptionnelle, les installations mondiales ayant Ã©tÃ© multipliÃ©es par plus de 20 au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es. Cette croissance s’explique par la baisse des prix des batteries, une offre abondante et des dÃ©lais de rÃ©alisation relativement courts. Avec le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables intermittentes sur de nombreux marchÃ©s, le stockage par batteries devient une source importante de flexibilitÃ© et de rÃ©silience pour les rÃ©seaux Ã©lectriques, tout en reprÃ©sentant une opportunitÃ© commerciale croissante pour les fabricants de batteries. Cependant, plus de 90 % des applications de stockage d’Ã©nergie par batteries reposent sur des batteries LFP,Â presque exclusivementÂ fournies par la Chine, qui concentre la quasi-totalitÃ© des capacitÃ©s de production mondiales et l’expertise technique associÃ©e. Les producteurs corÃ©ens investissentÂ pourÂ accroÃ®tre leur production de batteries LFP et proposer une alternative, mais ils font face Ã une concurrence fÃ©roce de la part de producteurs chinois bien Ã©tablis et moins chers, sur un marchÃ© saturÃ©.

Â

Ã€ mesure que l’importance stratÃ©gique des batteries augmente, les risques dâ€™approvisionnement augmentent Ã©galement

Ã€ mesure que les batteries deviennent plus essentielles aux systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques et Ã l’Ã©conomie en gÃ©nÃ©ral, les risques stratÃ©giques liÃ©s Ã leurs chaÃ®nes d’approvisionnement s’accentuent. Les entreprises chinoises, corÃ©ennes et japonaises sont lesÂ principaux moteursÂ de la production mondiale de cellules de batteries lithium-ion, reprÃ©sentant la quasi-totalitÃ© de la production mondiale. La Chine reste en tÃªte, produisant largement plus de 80 % des batteries en 2025. L’Union europÃ©enne et les Ã‰tats-Unis se partagent la majeure partie de la production restante, avec une contribution similaire. Les usines de batteries en Europe et aux Ã‰tats-Unis dÃ©pendent fortement des importations pour la majoritÃ© de leurs composants, provenant principalement de Chine. Le manque d’investissement dans les chaÃ®nes d’approvisionnement intermÃ©diaires sur ces marchÃ©s reprÃ©sente un risque croissant pourÂ la sÃ©curitÃ©Â d’approvisionnement mondiale , un sujet qui sera examinÃ© en dÃ©tail dans la prochaine publication de l’AIE, Â«Â Perspectives des technologies Ã©nergÃ©tiques 2026Â Â»Â . Les capacitÃ©s de production et l’expertise technique pour les composants essentiels, tels que les matÃ©riaux actifs et leurs prÃ©curseurs, restent fortement concentrÃ©es en Chine. La CorÃ©e et le Japon sont les seuls autres pays possÃ©dant des industries de batteries intermÃ©diaires notables, offrant des possibilitÃ©s de diversification des sources d’approvisionnement en composants. La quasi-totalitÃ© des batteries utilisÃ©es pour les rÃ©seaux Ã©lectriques dÃ©pendent de la Chine pour au moins une Ã©tape de leur chaÃ®ne d’approvisionnement, tandis que plus de 70Â % des vÃ©hicules Ã©lectriques produits hors de Chine utilisent des batteries ou des composants provenant de Chine. Ce dÃ©sÃ©quilibre structurel a peu de chances d’Ã©voluer Ã court terme. Y remÃ©dier nÃ©cessiterait une augmentation substantielle des investissements et un renforcement de la coopÃ©ration internationale tout au long de la chaÃ®ne de valeur des batteries.Â MÃªme sans tenir compte des aides publiques, les coÃ»ts de production en Europe et aux Ã‰tats-Unis restent jusqu’Ã 50 %Â plus Ã©levÃ©sÂ qu’en Chine, ce qui complique la mise en place d’une industrie intermÃ©diaire compÃ©titive.

EncadrÃ©

Les batteries sodium-ion, une opportunitÃ©Â ?

Les innovations technologiques joueront Ã©galement un rÃ´le important. Par exemple, les batteries sodium-ion â€“ un secteur oÃ¹ les investissements des principaux fabricants connaissentÂ une croissance rapideÂ â€“ pourraient crÃ©er des opportunitÃ©s pour des chaÃ®nes d’approvisionnement plus diversifiÃ©es gÃ©ographiquement. Or, les projets en cours indiquent une tendance inverseÂ : la quasi-totalitÃ© des capacitÃ©s de production de batteries sodium-ion installÃ©es et annoncÃ©es se situe en Chine. Les avantages et les dÃ©fis liÃ©s aux batteries sodium-ion, qui constituent un acteur Ã©mergent sur les marchÃ©s des batteries, seront examinÃ©s dans un prochain commentaire de l’AIE.