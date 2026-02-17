DÃ©jÃ  +895 000 euros collectÃ©s sur Lendopolis pour le projet dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques du Groupe Mosolf

Urbasolar annonce que le financement participatif, dÃ©diÃ© au projet dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur le parking du Groupe Mosolf Ã Vatry (Marne), a dÃ©jÃ permis de collecter plus de 895 000 eurosÂ sur un objectif de 2Â 241 000 euros. La collecte, sur la plateforme Lendopolis, est rÃ©servÃ©e aux habitants des dÃ©partementsÂ : Aisne, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse et Seine-et-Marne.

Cette opÃ©ration offre Ã chacun la possibilitÃ© de contribuer, en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ©, au dÃ©veloppement de la centrale solaire sur ombriÃ¨res, situÃ©e sur les parkings du Groupe Mosolf Ã Vatry dans la Marne. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille, tout en participant Ã la transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã une opÃ©ration accessible en ligne dÃ¨s 20 â‚¬ en obligations simples.

Un projet de grande ampleur, au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique

AprÃ¨s une premiÃ¨re installation dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur ses parkings, le Groupe Mosolf â€“ lâ€™un des leaders europÃ©ens de la logistique automobile â€“ poursuit son engagement en Ã©tendant les structures solaires Ã lâ€™ensemble de son site de Vatry. RÃ©alisÃ© de nouveau en partenariat avec Urbasolar, ce projet prÃ©voit la mise en place dâ€™ombriÃ¨res solaires sur toute la plateforme dÃ©diÃ©e Ã lâ€™accueil des vÃ©hicules. Cette extension permettra de protÃ©ger efficacement les vÃ©hicules et les salariÃ©s des intempÃ©ries mais aussi dâ€™amÃ©liorer les conditions de travail, tout en renforÃ§ant la production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable.

Mise en serviceÂ : mai 2026

DotÃ©e dâ€™une puissance de 17,5 MWc, la centrale produira chaque annÃ©e 18,5 GWh dâ€™Ã©nergie verte, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 8 900 personnes. Elle permettra Ã©galement dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 554 tonnes de COâ‚‚ par an (soit 270 vols aller-retour Paris-New York.). La mise en service est prÃ©vue pour mai 2026.