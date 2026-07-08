Bohr Energie lÃ¨ve 10 millions dâ€™euros pour rÃ©inventer un futur Ã©nergÃ©tique fondÃ© sur les EnR

Bohr Energie lÃ¨ve 10 millions d’euros pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement EuropÃ©en de sa plateforme d’agrÃ©gation et d’optimisation des Ã©nergies renouvelables et de flexibilitÃ©Â !

Bohr Energie, scale-up franÃ§aise spÃ©cialisÃ©e dans l’agrÃ©gation, l’optimisation et la gestion d’actifs renouvelables distribuÃ©s et de stockage, annonce une levÃ©e de fonds de 10 millions d’euros en SÃ©rie A. Lâ€™opÃ©ration est menÃ©e par Suma Capital via son fonds SC Net Zero Ventures, dÃ©diÃ© aux scale-up europÃ©ennes qui dÃ©veloppent des technologies au service de la transition Ã©nergÃ©tique et la dÃ©carbonation. Â« Bohr Energie rÃ©pond Ã l’un des dÃ©fis structurels de la transition Ã©nergÃ©tique : intÃ©grer efficacement une production renouvelable de plus en plus distribuÃ©e et exposÃ©e aux signaux de marchÃ©. L’entreprise a dÃ©veloppÃ© une plateforme technologique diffÃ©renciante, avec un modÃ¨le Ã©volutif et une Ã©quipe dotÃ©e d’une connaissance approfondie des marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ©. Chez Suma Capital, nous souhaitons accompagner Bohr dans sa croissance internationale et contribuer Ã renforcer son rÃ´le de catalyseur de flexibilitÃ©, de digitalisation et d’intÃ©gration des renouvelables en Europe Â» confie Natalia Ruiz, Partner chez Suma Capital. Cette opÃ©ration rÃ©unit Ã©galement Irdi Capital Investissement, GSO Capital et CrÃ©dit Agricole. Les investisseurs historiques Varsity, Founders Future et AFI Ventures renouvellent Ã©galement leur soutien.

Une plateforme indÃ©pendante pour valoriser les actifs renouvelables

FondÃ©e Ã Toulouse par Julien Haure, Luis Urday, Julien Chollet et Jean-Pierre Mader, Bohr Energie sâ€™est imposÃ©e comme un agrÃ©gateur pure player et indÃ©pendant de la gestion d’actifs renouvelables et de systÃ¨mes de stockage. CrÃ©Ã©e par des producteurs pour des producteurs, la sociÃ©tÃ© accompagne les dÃ©veloppeurs solaires, Ã©oliens, hydrauliques et de stockage dans leur accÃ¨s aux marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Elle leur permet aussi dâ€™optimiser la valorisation de leurs actifs et de mieux gÃ©rer la complexitÃ© croissante des marchÃ©s. Bohr Energie veut rendre le marchÃ© de lâ€™Ã©nergie plus accessible, plus transparent et plus performant pour les dÃ©veloppeurs indÃ©pendants. Sa plateforme technologique combine logiciels propriÃ©taires, intelligence artificielle, algorithmes dâ€™optimisation, prÃ©vision de production, analyse de marchÃ© et expertise rÃ©glementaire. Elle permet aux producteurs de suivre en temps rÃ©el leurs actifs tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un accÃ¨s direct aux marchÃ©s. Depuis sa prÃ©cÃ©dente levÃ©e de fonds, Bohr Ã‰nergie a fortement accÃ©lÃ©rÃ© son dÃ©veloppement. La sociÃ©tÃ© gÃ¨re aujourdâ€™hui plus de 170 actifs et vise prÃ¨s de 1 GW sous gestion dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e. Cette dynamique confirme la pertinence de son modÃ¨le dans un marchÃ© de lâ€™Ã©nergie de plus en plus fragmentÃ©, dÃ©centralisÃ© et volatil.

Une combinaison de technologie propriÃ©taire

Dans un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique marquÃ© par la montÃ©e en puissance des renouvelables et des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie, la volatilitÃ© des prix et le dÃ©veloppement dâ€™actifs distribuÃ©s, les besoins de flexibilitÃ© deviennent essentiels. Les producteurs doivent dÃ©sormais composer avec des marchÃ©s plus complexes. Ils doivent aussi anticiper les Ã©carts de production, optimiser leur exposition aux prix et piloter leurs actifs en temps rÃ©el. Bohr Energie rÃ©pond Ã ces enjeux avec un modÃ¨le asset-light, indÃ©pendant et scalable. La sociÃ©tÃ© accompagne Ã la fois des petits et moyens producteurs indÃ©pendants, des dÃ©veloppeurs, des IPP, des utilities et des fournisseurs dâ€™Ã©nergie. Son approche repose sur une combinaison de technologie propriÃ©taire, dâ€™expertise de marchÃ© et de transparence. Contrairement aux grands acteurs intÃ©grÃ©s, Bohr Ã‰nergie peut accompagner des projets de tailles trÃ¨s diffÃ©rentes. Son processus dâ€™onboarding digitalisÃ© facilite lâ€™intÃ©gration de nouveaux actifs. Son offre permet aussi aux producteurs de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un accÃ¨s aux marchÃ©s sans perdre en lisibilitÃ© sur les frais, les prix et les mÃ©canismes de valorisation. Bohr Energie dispose Ã©galement dâ€™agrÃ©ments et certifications clÃ©s, notamment en tant que responsable dâ€™Ã©quilibre RTE, ainsi que dâ€™une accrÃ©ditation fourniture / PPA DGEC. La sociÃ©tÃ© bÃ©nÃ©ficie aussi dâ€™un accÃ¨s direct aux marchÃ©s EPEX/EEX. Ces capacitÃ©s lui permettent de gÃ©rer plusieurs types dâ€™actifs : centrales solaires, parcs Ã©oliens, installations hydrauliques et batteries.

AccÃ©lÃ©rer en France et prÃ©parer lâ€™expansion europÃ©enne

Cette levÃ©e de fonds doit permettre Ã Bohr Energie de consolider sa position en France, dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de sa plateforme technologique et de lancer de nouveaux services autour de lâ€™accÃ¨s au marchÃ©. La sociÃ©tÃ© souhaite Ã©galement renforcer ses capacitÃ©s en matiÃ¨re dâ€™IA, dâ€™optimisation et de prÃ©vision.Bohr Energie prÃ©pare aussi une nouvelle Ã©tape de son dÃ©veloppement Ã lâ€™international. Lâ€™Espagne et lâ€™Italie figurent parmi ses marchÃ©s prioritaires. Ces deux pays prÃ©sentent un fort potentiel en raison de la pÃ©nÃ©tration Ã©levÃ©e des renouvelables, du dÃ©veloppement attendu du stockage et de lâ€™hybridation des actifs. La sociÃ©tÃ© entend Ã©galement poursuivre le dÃ©veloppement de nouvelles offres, notamment autour de lâ€™optimisation complexe des systÃ¨mes hybrides (Solaire plus stockage par exemple). Avec cette nouvelle Ã©tape, Bohr Ã‰nergie ambitionne de devenir un acteur europÃ©en de rÃ©fÃ©rence de la gestion dÃ©centralisÃ©e dâ€™actifs renouvelables et de stockage. Sa mission : contribuer Ã une transition Ã©nergÃ©tique plus efficace, plus flexible et plus compÃ©titive. Â« La volatilitÃ© des prix de l’Ã©nergie, l’Ã©volution du cadre rÃ©glementaire et la complexitÃ© croissante des marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ© rendent la coordination et l’optimisation des actifs renouvelables et flexibles distribuÃ©s de plus en plus nÃ©cessaires pour amÃ©liorer l’efficacitÃ©, la stabilitÃ© et la compÃ©titivitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique. GrÃ¢ce Ã ce tour de financement, nous allons pouvoir consolider notre proposition de valeur et accompagner davantage de producteurs renouvelables dans cette nouvelle Ã©tape de croissance. Nous remercions nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent dans la gestion de leurs actifs dans un environnement aussi complexe, et je tiens Ã remercier mes associÃ©s, nos collaborateurs et nos actionnaires historiques pour leur travail et leur engagement Â» conclut Julien Haure, CEO et cofondateur de Bohr Energie.

Â